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給官兵一封信 邱國正：勇往直前、衛國護民

中央社／ 台北16日電

即將卸任的國防部長邱國正今天（16日）以「勇往直前 衛國護民」為題，發給國軍官兵一封信。邱國正指出，一千多個晨昏一起承擔著守護中華民國的責任，面對嚴峻的挑戰，大家無所畏懼的選擇勇往直前；深以全體官兵傑出的表現為榮，也給予最高的肯定。

總統當選人賴清德於4月25日公布，現任國安會秘書長顧立雄將擔任新政府的國防部長。

國軍媒體「青年日報」今天刊登邱國正撰寫的「給官兵的一封信」，主題為「勇往直前 衛國護民」。邱國正指出，在卸任的前夕，像是家中要遠行的長輩總是想要對家人有許多的叮囑，時刻掛心著大家。

邱國正表示，這些天整理行裝時，內心湧上很多畫面，一千多個晨昏一起承擔著守護中華民國的責任，面對嚴峻的挑戰，大家無所畏懼的選擇勇往直前，青天白日滿地紅的國旗可以在中華民國的土地上飄揚，那是因為有每一位官兵的戮力辛勤，確保國家的安定發展與區域穩定，他深以全體官兵傑出的表現為榮，也給予最高的肯定。

邱國正細數3年多部長任期的工作，在軍政類包含成立「全民防衛動員署」、推動兵力結構調整，今年起恢復1年期義務役、延續不對稱與防衛韌性的建軍目標等；在軍備類則是持續推動國防自主與海空戰力提升，與官兵息息相關的興安專案也陸續竣工等；在戰備整備方面，以多元的情監偵掌握各方動態，在推動實戰化訓練，以漢光演習為核心，採實兵、實地、實作的方式實施操演等。

邱國正期許各級幹部，領導統御不是學問，而是個人修身的體現，「人格的影響、情份的交感、一致的精神」是讓紀律激勵單位官兵上下同欲的要素，幹部如能以誠對待部屬，部屬自會以誠回報，而整體國軍就能做到存誠務實的目標。

邱國正指出，國軍就像是一列火車，不斷地朝向更好的目標駛去，中途有許多的停靠站，有人下車、有人上車，上下交會的須臾間便是傳承、也是期許，即使相互不熟識，袍澤情誼已將彼此緊緊繫在一起。他在這班列車上已經超過50年，該是準備收拾行囊步下列車的時候了。

邱國正表示，當列車離站繼續前行的時候，會站在月台上奮力的揮手向大家道別，直到列車消逝在視線中。不論在何處都會記得與他一起「勇往直前、衛國護民」的官兵袍澤，並祝福與支持摯愛的國軍大家庭親愛精誠、繼續永守。

國軍 邱國正

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