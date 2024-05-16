中共34機艦台海周邊活動 最近距鵝鑾鼻53浬

立法委員將率團考察太平島，共20名國民黨與民眾黨立委報名，時間由5月16日延到18日。執政黨立委認為此時登島動作太大，學者有不同意見，相對於其他國家，台灣在南海的動作「沒有那麼高調」。 國家政策研究基金會副研究員揭仲說，南海各相關國家在此區域的默契是，「各自的勢力範圍內，各玩各的」、「不要改變現狀」，以及「不要挑戰別人的勢範圍」。在這個原則下，菲律賓在仁愛礁放了擱淺的軍艦、卻象徵主權的馬德雷山號，接近實質管轄，就引起中國大陸強烈反彈。...

2024-05-16 07:30