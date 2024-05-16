快訊

「領頭羊」跛了 北市豪宅5年漲6.9%、新北僅8%

讓百度一夜暴跌70億人民幣 璩靜言論翻車是被他教歪？

別讓你的水壺比廚房水槽還髒！只裝水的水壺應該多久洗一次？

中共34機艦台海周邊活動 最近距鵝鑾鼻53浬

中央社／ 台北16日電

國防部今天（16日）表示，自昨天上午6時至今天上午6時止，偵獲共機27架次、共艦7艘次，總計中共34機艦持續在台海周邊活動，其中19架次共機逾越海峽中線進入西南及東部空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午7時41分至晚間10時53分，在台灣海峽空域偵獲主戰機及無人機計14架次，其中6架次共機逾越中線，部分逾越中線的共機距離鵝鑾鼻約121浬。

國軍於昨天上午8時48分至晚間7時54分，於台灣西南空域偵獲主戰機、輔戰機計12架次，部分共機距離鵝鑾鼻約53浬。

國軍另於昨天下午2時59分至晚間7時，於台灣東部空域偵獲1架直升機，距離鵝鑾鼻約103浬。

國軍 國防部 戰機

延伸閱讀

520就職倒數中共51機艦擾台 美國務院促停止軍事施壓

亞太助卿康達：台大選後到就職禮 美關注維持台海和平穩定

距基隆僅41浬！共機一晚擾台越線26架次 創第二接近大台北記錄

台海當面共軍 今晚再度大舉越線

相關新聞

520前51共機加大擾台力度 美控破壞區域和平穩定

準總統賴清德20日就職，解放軍加大侵擾力度，51架次共軍機艦14日擾台，美國國務院發言人15日表示，美國關切中華人民共和...

登太平島動作太大？中國越南填海造陸還移民 學者：台灣已算溫和保守

立法委員將率團考察太平島，共20名國民黨與民眾黨立委報名，時間由5月16日延到18日。執政黨立委認為此時登島動作太大，學者有不同意見，相對於其他國家，台灣在南海的動作「沒有那麼高調」。 國家政策研究基金會副研究員揭仲說，南海各相關國家在此區域的默契是，「各自的勢力範圍內，各玩各的」、「不要改變現狀」，以及「不要挑戰別人的勢範圍」。在這個原則下，菲律賓在仁愛礁放了擱淺的軍艦、卻象徵主權的馬德雷山號，接近實質管轄，就引起中國大陸強烈反彈。...

陸軍高調慶祝專校67周年 宣示重視士官角色

今天是陸軍專科學校67周年校慶，陸軍司令鍾樹明上將親自前往主持。他表示，士官是維繫部隊戰力的靈魂人物，自己上任以來，積極...

昔全國憤恨！馮世寬「密謀復仇」擊落日本民航機 抗議日棄我投共

西元1972年，日本首相田中角榮訪問大陸，與中共發表聯合聲明建交，拋棄曾經「以德報怨」的中華民國。消息傳到台灣，引起軍民...

影／模擬敵軍砲火攻擊！空軍C-130H運輸機華麗飛行

空軍第六混合聯隊今天上午在屏東基地北機場，進行C-130Ｈ戰術運輸機高速衝場、低空慢飛等性能展演，主要是模擬敵軍在地面進...

賴清德就職前夕 路透揭「官方內部報告」：共軍擾台更加逼近台灣

路透社據台灣政府報告報導，總統當選人賴清德20日就職前夕，中國加大對台灣的軍事和政治壓力，共軍機艦近幾週擾台時不僅較以往...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。