520就職倒數中共51機艦擾台 美國務院促停止軍事施壓

520就職典禮進入最後倒數，根據國防部，台北時間14至15日總計中共51機艦持續在台海周邊活動。美國國務院今天敦促北京停止對台灣施加軍事、外交及經濟壓力，應與台進行有意義的對話。

對於中共機艦擾台，美國國務院發言人今天晚間以背景說明方式回覆中央社郵件詢問時表示，美國對中國持續企圖恐嚇及施壓台灣的模式感到憂心。北京的行為破壞穩定，有誤判的風險，且破壞區域和平。「我們繼續敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟壓力，與台灣進行有意義的對話。」

這名發言人說，美國將持續反對單方面改變現狀，支持和平解決兩岸問題，這符合台灣人民的意願及最大利益。

在台灣政權交接的敏感時期，美國高階官員日前於背景說明會表示，美方打算保持溝通管道暢通，既要透過外交及軍事管道與北京溝通，也要維持美台的非正式關係。

對於外界最關切的就職演說內容，這位官員說，美台於就職典禮前按照一貫方式，透過美國在台協會（AIT）與台灣對口溝通華府長期的兩岸政策。

官員也示警，中國於就職典禮後祭出「灰色地帶」脅迫性行動。2月福建海警組織在金門附近海域展開執法巡查後，「我認為我們已經看到許多類似的狀況」。中國持續以此為手段加大壓力和脅迫，這並非新手法，南海及釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）也有這種情形。

官員說，美方仍然對此感到憂心，AIT與台灣保持密切聯繫掌握局勢，美方也已直接向中國高層表達對這種脅迫的關切。