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陸軍高調慶祝專校67周年 宣示重視士官角色

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
陸軍官校67周年校慶，司令鍾樹明（左）向各一級單位士督長握手致意。圖/陸軍提供
陸軍官校67周年校慶，司令鍾樹明（左）向各一級單位士督長握手致意。圖/陸軍提供

今天是陸軍專科學校67周年校慶，陸軍司令鍾樹明上將親自前往主持。他表示，士官是維繫部隊戰力的靈魂人物，自己上任以來，積極推動訓練優化政策，而成功的關鍵，就在打造平時具備實務管理職能、戰時能遂行「任務式指揮」及「小部隊戰鬥」的士官團隊。因此將從「教育」、「職能」及「經管」等方面，著手擘劃精進士官制度。

陸軍今天安排了司令部與各一級單位的士官督導長，共同出席專校的校慶，並邀集歷任校長與民間學校校長共襄盛舉。活動包括學生實施閱兵分列，並由鍾樹明親自表揚14位現役與退役的傑出校友。

鍾樹明致詞指出，改革是為了建立「士官服從軍官指揮、軍官尊重士官專業」的良善制度，陸軍必須與時俱進，精進士官制度刻不容緩，而教育就是推展的起點。在教育方面，基礎、進修及深造教育，應考量實際作戰需求，制定符合陸軍所需之教育訓練目標，據以研修課程內容，並與部隊實務相結合，使學員生完訓後，具備足夠專業能力，自信能夠勝任後續職務。

在職能優化上，則需考量部隊實務、作戰實需，建立通識、戰鬥和技勤等專業職能，並在獲得充分授權後執行「任務式指揮」，爭取有利戰機。此外，在經管方面，應確立領導職、幕僚職交織歷練及輪調機制，使經驗豐富的士官在部隊中，不僅只是一個執行者，更可以提供主官正確的決策建議。他也特別要求新任司令部士督長林榮華，到各單位辦理巡迴座談，傾聽基層同仁心聲，蒐整士官幹部對制度變革的心得及意見，共同參與政策規劃。

陸軍也邀請2020年因直升機空難，與參謀總長沈一鳴同機殉難的前國防部總士官長韓正宏遺孀出席。鍾樹明特別表彰韓正宏生前做事踏實並勇於承擔的精神，在任職陸軍司令部士督長期間，即推動制度革新，升任國防部參謀本部總士官長後，也積極提升全體士官素質，是所有學生及幹部效法的典範。

典禮最後，鍾樹明引領全體人員大聲朗誦士官信條，強調自己會擔任所有士官最堅強的後盾，與士官站在同一陣線，一同面對與承擔挑戰。他表示，每一位士官都是陸軍不可或缺的基石，期許大家展現「勇士精神」，秉持「跟我來」的信念，使陸軍戰力更加堅強茁壯。

國防部 鍾樹明 陸軍

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