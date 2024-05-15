昔全國憤恨！馮世寬「密謀復仇」擊落日本民航機 抗議日棄我投共

西元1972年，日本首相田中角榮訪問大陸，與中共發表聯合聲明建交，拋棄曾經「以德報怨」的中華民國。消息傳到台灣，引起軍民一片憤慨。即將卸任的退輔會主委馮世寬，在回憶錄《大鵬展翅》中透露，當時擔任空軍戰鬥機飛官的他，憤而想要駕機擊落一架日本民航機，然後飛回基地自首，以表達自己「為國復仇」的決心。所幸當天身體突然出狀況，導致無法起飛。他後來想起，這應該是神明在冥冥中保佑，要他別作出衝動之舉。

1972年，馮世寬是空軍五大隊17中隊的少校分隊長，駐地在桃園空軍基地。當時全國上下都對日本背信棄義的行為深表憤恨，他自然也不例外，甚至默默下定決心，要趁著出任務，擊落一架飛往日本的民航機。

馮世寬回憶，在自己決定要去「復仇」的當天，一大早離開家，特地親了親小孩，在心裡說「來生再見」；出門前又擁抱太太，親了她的額頭，說：「要照顧好小孩，我去飛行了。」太太雖覺得有些反常，但他的表情很自然，因此也沒多問。在上班路上，他想起林覺民的「與妻訣別書」與「稟父書」，想到再也見不到家人，忍不住流下淚來。

當天的任務是四機起飛，馮世寬是一號機領隊。任務提示時，他特別暗示三號機同僚，如果領隊出事，三號機就是領隊。眾人又吃了些點心，然後登機。但馮世寬坐進機艙戴上頭盔，卻發現麥克風裡聽不到自己的聲音，他連忙向機工長打手勢，機工長上來檢查，也找不出所以然，建議換用另一架飛機。但馮世寬坐進預備機，耳機裡還是只有別人的聲音。他此時發現真正問題是，自己的喉嚨突然發不出聲音來了。這下子任務只好取消，接下來一整個星期，他都處在失聲狀態，看醫生也不管用。

等到馮世寬聲音恢復之後，他才對隊長說，自己當天原本想用飛彈擊落日本民航機，因為我國剛退出聯合國，日本馬上就和我們斷交，實在太過分。不過他絕不會畏罪跑到大陸去，而是會降落接受軍法審判，自己已經下了必死決心，終於為國家報了仇，就算被槍斃也值得。隊長又驚又氣，直罵他糊塗荒謬，「知不知道事情後果有多嚴重？」

多年之後他回憶：「這件事情要是真的發生了，一定會是震驚世界的國際事件。當年有那種念頭的我，是年少輕狂、思慮不周，但卻自以為是。多年後公開此事，如果做了，我不會後悔！或許冥冥之中，真的有神佛在護佑，才會讓我在緊要關頭發不出任何聲音。這豈不是天意佑我？」