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影／模擬敵軍砲火攻擊！空軍C-130H運輸機華麗飛行

聯合報／ 記者劉學聖 陳世忠／即時報導
15日空軍六聯隊進行罕見的C-130H戰術起降演練，展現這款運輸機的高超性能。截圖／劉學聖拍帶
15日空軍六聯隊進行罕見的C-130H戰術起降演練，展現這款運輸機的高超性能。截圖／劉學聖拍帶

空軍第六混合聯隊今天上午在屏東基地北機場，進行C-130Ｈ戰術運輸機高速衝場、低空慢飛等性能展演，主要是模擬敵軍在地面進行砲火攻擊時，C-130Ｈ運輸機運用自身高超性能，進行高速衝場後大角度爬升，60度小轉彎以及超低空衝場等戰術動作，超震撼的起降場面也吸引許多軍事迷到場拍攝。

今天上午空軍六聯隊進行的C-130H戰術起降演練可說是十分罕見，也展現這款運輸機高超性能，據指出，C-130Ｈ雖然是運輸機，平時主要負責協助後送、載運物資之外，更能配合戰術安排，進行戰機般的高難度動作，如果有需要會視當時作戰環境情況，運用戰術動作，盡量減少在高空時間，運用大速度、高高度情況，盡速俯衝來做戰術落地。

通常在比較接近目標區是有敵火炮威脅時，在高空有火炮影響下，會用這些戰術動作，來盡速脫離高度，盡速落地，這些極限操作的科目，也展現空軍平日精實訓練的成果。

屏東 空軍

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