力推國軍換裝艾森豪夾克卻被取消 馮世寬至今不服氣

退輔會主委馮世寬在國防部長任內，推出將陸海空軍的軍便服夾克，改為短下襬束腰的艾森豪式夾克，不過引發外界不少質疑，隨著他交卸部長之職，這項政策旋即被取消。馮世寬近日出版回憶錄《大鵬展翅》，對此仍然大大不以為然，認為外界對艾森豪夾克的批評毫無道理。他還透露，曾經覺得現行的軍校制服太難看，要求各校提報新樣式，但各校提報上來的樣式都太老套，所以最後沒有施行。

馮世寬在回憶錄說，自己任內推動國軍換裝艾森豪夾克，明明很多人都覺得好看，卻有媒體找了民意代表，嚷著說這種夾克不好，因為「太胖的人不能穿」。馮世寬批評，只要稍微動腦思考，就知道這根本毫無道理。因為美國麥克阿瑟將軍、我國郝柏村總長等人，即使身材魁梧也都可以穿，而且美國空軍與我國憲兵的夾克，也是同樣版型。

他還透露，任內到基隆去探望海軍敦睦艦隊，看到海軍官校鼓號樂隊演出。他覺得學生們全身穿著黑色，顯得個子瘦小，神采與活力全被掩蓋了，缺乏軍人耀眼的儀態與賣點。他上船一問，得知這是海軍黑色學生制服，回部之後就指示推動軍校制服變更計畫，還邀請實踐大學與民間設計師共同參與。

馮世寬回憶，第一個提出新方案的海軍官校，讓他看了差點昏倒。「他們把制服搞得四不像，乍看以為是鐵路警察的制服。我忍不住說：『你們的提案我不滿意！我特別跟你們強調，腦袋不要僵化，難道軍校學生就不能穿得鮮豔有朝氣？你們看那個泰國上將，一身大紅色，又是金黃的佩飾，又是藍色的肩章，或是紅色上衣搭配白色長褲，看起來多麼精神啊！』」

後來提報的陸官與空官，也都遭到他「打槍」，認為不是缺乏創意，就是明顯仿照美國西點軍校。只有最後提報的一所設計得最好，他決定只讓這所學校換新制服，讓其他人好好羨慕一下。不過書中並沒有說，到底是哪所軍校更換了制服。

三軍換發艾森豪夾克的新聞，在106年7月傳出：媒體報導，在馮世寬指示下，12月起逐步換發，並要求各軍種明年必須全部換發完畢。當時發言人陳中吉證實確有此構想，但仍在研議，集思廣益當中。8月8日，國防部利用例行記者會，公布新式夾克樣式，預計由12月1日起開始換裝，次年12月1日完成。