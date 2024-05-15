馮世寬任內一度吐血病危險喪命 醫生：完了…活下來恐成植物人

退輔會主委馮世寬卸任前出版回憶錄《大鵬展翅》，明天將舉行發表會。馮世寬在書中自承，前年春節期間，曾經一度急病吐血，在三軍總醫院加護病房住了四天，才脫離險境。當時他一度以為，自己離開世界的時候要到了。

馮世寬說，2022年春節前，他原本就規劃，利用春節假期，一個人到屏東榮家去探視。之所以挑選新年假期，是因為以往經驗，只要自己到場，不管是否假期，榮家主任必定到場。他不想影響部屬休假，因此打算利用年假期間前往，搭車到了屏東再打電話通知榮家來接。看完屏東之後，再搭車去台東與花蓮的榮家。

不料過年前，他打了AZ疫苗之後，就出現睡眠狀況不佳的問題。大年初一當天，官邸的訪客與電話不斷；初二陪岳母聚餐與喝茶聊天；心情雖然愉快，但晚上都難以入眠。

大年初三，馮世寬打算搭車南下，不料高鐵與台鐵都一票難求。下午，他約了榮總的主治醫師到官邸幫自己例行檢查，退輔會的就醫保健處處長也來協助。檢查結果一切都很正常。當時馮對眾人說，覺得目前身體狀況很不錯，打算要出門去南部走訪幾天。醫師離開後，我正打算稍作休息，卻接到淡水「行天武聖宮」師兄的電話，邀他去聚餐。飯後他心想翌日要出門，婉拒了去另一位師兄家喝茶的邀約，師兄便替他叫了計程車回家。

馮世寬說，當天抵達師兄家時，就覺得腳步有點怪，跨門檻有點「卡」。離開時下了樓，突然覺得自己似乎走不動路。車經過內湖三軍總醫院，此時正好遇到紅燈，他覺得愈來愈不舒服，便虛弱地要求司機：拜託請他闖個紅燈，送自己去看急診。此時突然就吐了兩口血，他一面擔心，司機似乎開錯了路，一面想著：「我犯了什麼錯？難道時候到了嗎？怎麼那麼快就要審判了呢？」突然車門打開，司機扶著他進急診室。他只能微弱喊著：「快點……我已經不能呼吸了。」護士向他要證件，他說：「沒有……帶。」就昏迷過去。

等到馮世寬從昏迷中甦醒，太太與三總院長都在身邊。太太說醫生要幫他插管，他原本反對，但太太哭著拜託他聽話，這時他看到管子，心下覺得應該不是要做氣切，就乖乖配合張嘴，接下來便又不復記憶。等到他再次醒來，是凌晨一點多鐘。當時他已經可說話，便請太太回家休息，明天再來。

住院第四天，馮世寬從加護病房換到一般病房。他寫道，所有護理人員都覺得進步神速，不可思議。因為當初自己被推進開刀房時，醫生曾判斷他可能已經完了，就算活下來，也可能變成植物人或半身不遂，沒想到迅速康復。馮世寬說，有幾個護士看著他還忍不住流淚，覺得他的康復算是奇蹟。