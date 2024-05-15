馮世寬揭宗教神秘體驗 濟公師父預言他「國防部長任期」寫下這數字

退輔會主委馮世寬出版出版「大鵬展翅：馮世寬回憶錄」新書，自揭他在宗教信仰上的神秘體驗。他在新書中表示，他被蔡總統任命為國防部長的三年前，淡水行天武聖宮的濟公師父即透過乩身預言過此事，甚至在他手掌心以紅筆寫下「18」這個數字，後來驗證正是他前後擔任國防部長的時間。

馮世寬在回憶錄中提及不少他玄奇經驗，他擔任台南聯隊長時結識台中中台禪寺的惟覺老和尚，對方認出他是前世在唐朝曾與惟覺是「虎跑寺」裡的師兄弟；而在聯隊長任內，他也因機緣整建基地附近的池王府廟；1986年的夏天，他在新竹基地接受部隊訓練放假回楊梅埔心的五守新村探望父親時，曾親眼看見「頭戴白紗帽、身著白長袍」的「白衣大士救苦救難觀世音菩薩」，進出家門救治其父。

馮世寬在書中以「濟公密碼」為章節名提及，淡水行天武聖宮的濟公師父早在他接到任命的三年前，就曾當許多信眾的面說過：「你們大師兄將來會統領三軍喔！」當晚濟公師父降駕時，祂要馮晚一點走。過了晚上12點，衪突然叫馮過去，並用紅筆在他寫下「18」這個數字。但他真正意會到這個數字的意涵，是在卸下國防部長職位後，發覺他部長任期正是「18」個月。

新書也以「五顯大帝公」為章節，披露1968年3、4月間，空軍1架初級教練機南部空域訓練時失聯，超過半年。當時的作戰署署長轉請時任上校的馮世寬代為前往基隆和平島的「天顯宮」幫總司令問事。他在同月25日光復節攜全家前往基隆天顯宮，參拜後「韋馱菩薩」降駕喚出他人不知的幼時小名，並指示他失蹤飛機所在地，甚至預言他將升上將。

書中也指述，神明表示，馮世寬是總司令告訴署長，請馮幫忙來，因為總司令、署長是天主教。神明也表示，「我告訴你，那架飛機因天氣不好又迷航，最後沒有油了，掉落在大武山某某方位多少海里。你們要去山下找一位某姓的山青，帶你們去找。他們還坐在飛機裡，但人已沒了。」

馮世寬說，他一字一句聽得非常清楚，卻疑惑不止。「他或祂」怎麼會知道在大武山什麼方位，還說的是海里，這是一般人不會懂的軍事術語。而這件事情啟發了他，「看不到不要說不在，聽不到不要說沒有」的認知，在他心中也對神明有了一份從未有的敬重。

基隆天顯宮神蹟顯赫，政壇政要朝拜者眾，軍方高階將領也常參拜，只是軍人身份敏感，多未宣揚。據了解，實際上軍方將領經常來此問事，包括部隊與前程，基隆憲兵隊因此經常來調查周邊社情安全，維護政要安全。馮世寬新書披露軍中這項信仰的一角。

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