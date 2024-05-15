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蔡總統贈勳顧立雄、黃曙光等22人 感謝確保國家安全

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
蔡英文總統（中）今天頒授國家安全會議秘書長顧立雄（右）、國安會諮詢委員黃曙光等22人勳章。圖／聯合報系資料照片 陳正興
蔡英文總統（中）今天頒授國家安全會議秘書長顧立雄（右）、國安會諮詢委員黃曙光等22人勳章。圖／聯合報系資料照片 陳正興

蔡英文總統今天（15日）頒授國家安全會議秘書長顧立雄國安會諮詢委員黃曙光等22人勳章。蔡總統表示，國防改革是一條艱辛的路，但因為有大家的堅持和打拚，確保了國家安全，也向世界展現台灣守護民主自由的決心。

蔡總統分別頒授國會秘書長顧立雄、前秘書長暨現任諮詢委員嚴德發「一等景星勳章」，諮詢委員傅棟成、黃曙光、陳俊麟、李漢銘、副秘書長陳文政、徐斯儉、劉得金「二等景星勳章」，國防部參謀總長梅家樹、國防大學校長劉志斌「二等雲麾勳章」，海軍司令部司令唐華「四等寶鼎勳章」。

此外，蔡總統也頒授國防部部本部參事邵維揚、海軍造船發展中心主任顧志中「四等雲麾勳章」，海軍造船發展中心總工程師曹智韜「五等雲麾勳章」，台灣國際造船股份有限公司董事長鄭文隆「三等卿雲勳章」，總經理魏正賜「三等景星勳章」，副總經理蔡坤宗「四等卿雲勳章」，副處長羅志宏、廠長柳思巍「四等景星勳章」，以及董事長特助高文魁、國家中山科學研究院神龍計畫主持人孫春青「五等景星勳章」。

蔡總統授勳後致詞表示，過去幾年，政府推動各項國防改革，更逐步增加國防預算，努力打造現代化、知識化及專業化的優質部隊，來提升國軍的整體戰力。像是「國艦國造」、「國機國造」，都已經展現成果。除了海軍、海巡的船艦陸續成軍服役，「海鯤號」也已經下水，新式高教機「勇鷹號」也交機27架。

蔡總統指出，面對國際局勢和地緣政治的變動，我們提出兵力結構調整方案，恢復一年期義務役。這項改變強化了服役期間訓練的內容、量能，也調高薪資，讓每一位義務役役男都具有執行守備和民防任務的能力，也可以在服役期間得到國家更好的照顧和支持。

蔡總統感謝顧立雄這幾年積極參與各項安全對話及合作機制，讓台灣和更多理念相近的民主夥伴深化交流，持續強化國安外交的力道。

蔡總統也感謝國安會黃曙光與鄭文隆的努力，過去被視為不可能任務的潛艦國造，在兩位的帶領下，海軍和台船公司同仁一起扛住壓力，讓「海鯤號」如期、如質完工。

蔡總統表示，國防改革是一條艱辛的道路，但因為有大家的堅持和打拚，確保了國家的安全，也向世界展現台灣守護民主自由的決心。她要再次感謝各位夥伴的付出，也期待大家在接下來的崗位上繼續秉持著讓台灣更好的信念，「共同守護我們的國家、守護這塊土地上每一位人民」。

顧立雄代表致詞時表示，在如今國際地緣衝突不斷爆發、充斥不確定性與風險的年代，從蔡總統掌握國安路線的結果來看，獲得國內外一致肯定，國安會也與有榮焉。

國安會 海軍司令部 顧立雄

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