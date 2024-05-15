顧立雄感謝蔡總統信任 讚潛艦小組化不可能為可能

總統蔡英文今天贈勳國安會秘書長顧立雄等22位國安及潛艦小組成員，顧立雄表示，在國際地緣衝突不斷的年代，蔡總統掌舵的國安路線獲得國內外一致肯定，國安會與有榮焉；並感謝潛艦小組「化不可能為可能」，頂著深海的壓力，實踐國防自主，讓台灣更有韌性也更有自信。

蔡總統上午贈勳顧立雄、國安會諮委嚴德發、傅棟成、黃曙光、陳俊麟、李漢銘、國安會副秘書長陳文政、徐斯儉、劉得金、國防部參謀總長梅家樹，以及台船公司董事長鄭文隆等22位勳章，感謝國安團隊及潛艦小組與執政團隊一同捍衛國家安全、守護區域的和平穩定；顧立雄的夫人、經濟部長王美花與黃曙光夫人均未出席。

顧立雄代表所有接受總統贈勳者致詞表示，過去4年在擔任國安會秘書長期間，與國安會所有人共事，得到許多支持與幫助，他要趁此向他自豪的團隊表示感謝。

顧立雄說，國安會聚集了不同專業背景的人才，包括國防、外交、兩岸、治安領域的高手，如今在國際地緣衝突不斷爆發、充斥不確定性的年代，作為總統決定國家大政方針的諮詢機關，從結果來看，蔡總統掌舵的國安路線獲得國內外一致肯定，國安會也與有榮焉。

他特別感謝潛艦小組，包括黃曙光、海軍、台船乃至於中科院凝聚而成的團隊，化不可能為可能，頂著像是深海的壓力，實現一個共同的理想國防自主，建立自己的力量，讓台灣更有韌性、也更有自信。

最後，顧立雄再一次感謝蔡總統，組成了國安團隊及潛艦小組，並賦予明確的目標與充分的授權、百分百的信任，讓他們能為深愛的台灣付出，守護國家的安全。能與國安團隊一起共事是他一生的榮幸。