總統贈勳顧立雄與黃曙光等22人 感謝捍衛國家安全

總統蔡英文今天頒授國安會秘書長顧立雄、國安會諮詢委員黃曙光等共22人勳章，感謝與執政團隊攜手努力，捍衛國家安全，以及守護區域的和平穩定。總統表示，國防改革是一條艱辛的道路，但因為有各位夥伴的堅持打拚，才能確保國家的安全，並向世界展現台灣守護民主自由的決心。

總統蔡英文上午頒授顧立雄、國安會諮詢委員嚴德發等共22位國安團隊與潛艦小組勳章，分別是顧立雄、嚴德發獲一等景星勳章，國安會諮詢委員傅棟成、黃曙光、陳俊麟、李漢銘、國安會副秘書長陳文政、徐斯儉、劉得金獲二等景星勳章。

國防部參謀總長梅家樹與國防大學校長劉志斌獲二等雲麾勳章、海軍司令部司令唐華獲四等寶鼎勳章，國防部部本部參事邵維揚與海軍造船發展中心主任顧志中獲四等雲麾勳章。

海軍造船發展中心總工程師曹智韜獲五等雲麾勳章、台船公司董事長鄭文隆獲得三等卿雲勳章、台船公司總經理魏正賜獲三等景星勳章、台船公司副總經理蔡坤宗獲得四等卿雲勳章、台船副處長羅志宏與台船廠長柳思巍獲得四等景星勳章，台船董事長特助高文魁與中科院神龍計畫主持人孫春青獲五等景星勳章。

總統致詞表示，感謝各位和執政團隊攜手努力，捍衛國家安全，以及守護區域的和平穩定。過去幾年，政府推動各項國防改革，更逐步增加國防預算，努力打造現代化、知識化，以及專業化的優質部隊，來提升國軍的整體戰力。

總統說明，像是「國艦國造」、「國機國造」，都已經展現成果。除了海軍、海巡的船艦，陸續成軍服役，「海鯤號」也已經下水，新式高教機「勇鷹號」也交機27架。此外，面對國際局勢和地緣政治的變動，也提出兵力結構調整方案，恢復1年期的義務役。

這項改變，強化了服役期間訓練的內容、量能，也調高薪資，讓每一位義務役役男，都具有執行守備和民防任務的能力，也可以在服役期間，得到國家更好的照顧和支持。

回顧這幾年，總統謝謝顧立雄積極參與各項安全對話及合作機制，讓台灣和更多理念相近的民主夥伴，深化交流，持續強化國安外交的力道。也特別感謝黃曙光及鄭文隆的努力，過去被視為不可能任務的潛艦國造，在兩位的帶領下，海軍與台船公司一起扛住壓力，讓「海鯤號」如期、如質完工。

總統強調，國防的改革，是一條艱辛的道路，但因為有各位的堅持和打拚，確保了國家的安全，也向世界展現，台灣守護民主自由的決心，也期待各位在接下來的崗位上，都能繼續秉持著讓台灣更好的信念，共同守護國家、守護這塊土地上的每一位人民。