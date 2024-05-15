快訊

面額250元「農粉幣」這樣領 預計7月1日推出

517搶機先！國民黨防綠營杯葛國會改革 啟動議場守夜

空姐網紅遇事故「頭蓋骨被削」 現況曝光百萬人看哭

中共51機艦台海周邊活動 距基隆41浬

中央社／ 台北15日電

國防部今天表示，自昨（15日）上午6時至今天上午6時止，偵獲共機45架次、共艦6艘次，總計中共51機艦持續在台海周邊活動，其中26架次共機逾越海峽中線進入北部及西南空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午7時51分至晚間9時25分，在台灣海峽空域偵獲主、輔戰機及無人機計34架次，其中19架次共機逾越中線，部分逾越中線的共機分別距離基隆約41浬以及距離鵝鑾鼻約136浬。

國軍於昨天下午3時9分至晚間7時56分，於台灣西南空域偵獲主、輔戰機及無人機計6架次，該架共機距離鵝鑾鼻約64浬。

國軍另於昨天上午7時18分至晚間7時45分，於台灣北部空域偵獲主、輔戰機計5架次，其中1架共機逾越中線，距離基隆約99浬。

國軍 國防部 戰機

延伸閱讀

520向總統致敬！首支接裝F-16V空軍四聯隊 派5架戰機以大雁隊形衝場

520前局勢敏感 康達：維持台海和平穩定嚇阻風險

台海當面共軍 今晚再度大舉越線

影／談基隆就只想到電動機車？ 謝國樑：我也不想這樣

相關新聞

遭郭璽控加重誹謗獲不起訴 馬文君：法院認證公平正義

國民黨立委馬文君指控前海軍顧問郭璽於前海軍上校尹清楓命案竊密，郭璽提告加重誹謗罪，馬文君最後獲不起訴確定。馬文君今表示，...

美台上月聯合軍演？ 五角大廈重申台灣關係法助台自衛

路透報導美台海軍上月在西太平洋舉行聯合軍演，五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）14日表示，不評論特定行動，...

「意外的相遇」…外媒：520前夕 美台海軍悄悄演習

路透十四日引述四名知情人士的話報導，美國和台灣海軍四月悄悄在西太平洋舉行聯合軍演，但官方並未對外宣布，顯示美台在中國大陸...

滯陸金門軍人已退伍 寄望520前放人

兩名金門釣客今年3月間迷航漂流到大陸，其中具軍人身分的胡姓男子滯留大陸近2個月，遲遲無法返家，胡男的母親整天以淚洗面，求...

台海當面共軍 今晚再度大舉越線

國防部今天（14）晚間表示，台海當面共軍再度發起「聯合戰備警巡」，從傍晚17時開始起，陸續偵獲Su-30、運-8及無人機...

陸海警船5月第5度編隊航入金門水域 頻率超過前兩個月

中國大陸海警船近期持續侵擾我金門南方海域，今又再有5艘集結，海巡署金馬澎分署表示，今下午2時偵監到中國海警船集結，立即派...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。