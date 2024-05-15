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「意外的相遇」…外媒：520前夕 美台海軍悄悄演習

聯合報／ 記者程嘉文陳政錄、編譯徐榆涵／綜合報導
路透報導，日前國軍與美軍艦艇曾在西太平洋上，演練通訊、加油、補給等科目。圖為海軍敦睦支隊，油彈補給艦磐石號率領成功、康定級巡防艦編隊航行。圖／海軍提供
路透報導，日前國軍與美軍艦艇曾在西太平洋上，演練通訊、加油、補給等科目。圖為海軍敦睦支隊，油彈補給艦磐石號率領成功、康定級巡防艦編隊航行。圖／海軍提供

路透十四日引述四名知情人士的話報導，美國和台灣海軍四月悄悄在西太平洋舉行聯合軍演，但官方並未對外宣布，顯示美台在中國大陸軍事威脅不斷上升之際加強合作。

這篇發自台北的報導指出，共機幾乎天天入侵台灣防空識別區，以及持續在台灣周邊軍演，美國和台灣一直在擴大軍事合作。

由於中方反對，美國與台灣的軍事接觸，包括訪問和訓練等始終保持低調，且往往未獲官方證實。消息人士稱，這場演習四月在西太平洋舉行，但並未公開。

一名消息人士稱，這場演習涉及「多項軍事資產」。另一人士稱，此為非正式演習，可稱為「意外的海上相遇」，雙方有一種默契，稱演習只是巧合的結果。

消息人士稱，「這就好像我在這家餐廳吃飯，你也恰好在這。那麼看來我只是和某人同桌」。

消息人士還表示，雙方共約六艘海軍艦艇參演，包括護衛艦、補給和支援艦，演習為期數天，目標為演練通訊、加油和補給等「基本」行動。

路透詢問此事，美國國防部拒絕發表評論。

台灣海軍給路透的聲明中表示，為處理海上意外情況並盡量減少彼此的「干擾」，台灣海軍「按照美國推行的『海上意外相遇規則』配合行事」。

昨天在國防部例行記者會中，軍事發言人孫立方少將對此回答，海上的不確定因素的確非常多，為了避免在遭遇時相互干擾，因此海軍基本上依照海上不預期相遇的行動準則，來執行一些操演跟演練。

我國海軍與美軍艦艇利用海上相遇，演練基本行動守則，這已非第一次，尤其是每年敦睦遠航。不過，這次台北軍艦海上相遇發生在五二○總統就職前，格外引人矚目。

大陸外交部發言人汪文斌昨回應，他注意到有報導稱美國和「台灣地區」的船隻「意外相遇」，中方反對美台軍事聯繫，敦促美方切實恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報的規定。

國防部昨晚表示，共軍再度發起「聯合戰備警巡」，從十七時開始，陸續偵獲蘇卅、運八及無人機等各型主、輔戰機，總計廿三架次出海活動，其中十五架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部及西南空域。

孫立方 戰機 汪文斌 海軍 演習 美國 軍演 軍艦

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