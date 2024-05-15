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滯陸金門軍人已退伍 寄望520前放人

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁程嘉文／連線報導
金門兩名釣客迷航漂流到中國大陸，陸方迄今移交一名，但另一名具有軍人身份胡男卻遲遲無法返金。圖／本報資料照片
金門兩名釣客迷航漂流到中國大陸，陸方迄今移交一名，但另一名具有軍人身份胡男卻遲遲無法返金。圖／本報資料照片

兩名金門釣客今年3月間迷航漂流到大陸，其中具軍人身分的胡姓男子滯留大陸近2個月，遲遲無法返家，胡男的母親整天以淚洗面，求人也求神。金防部昨證實，胡男透過家屬主動申請「志願退伍」，已在5月8日生效。外界認為，520新政府上任前能否放人，是對岸是否釋出善意的訊號，但立委陳玉珍研判520前恐有難度。

金門胡姓、吳姓釣客在3月17日因濃霧迷航漂流到大陸，吳姓釣客被陸方留置5天後返回金門，25歲胡男有現役軍人身分，角色敏感，因此遭留置。事發至今將滿2個月，胡男與家人討論後決定辦理退役。

金防部證實，胡姓士兵是透過家屬主動申請志願退伍，基於尊重個人及家屬意願，已核定今年5月8日零時退伍生效；秉持關懷袍澤立場，將持續透過金門縣政府等單位協調，盡速讓人平安返回。

陳玉珍透露，胡男申請退伍一事，她日前出訪北京期間就有和家屬討論過，胡男雖持續與家屬保持聯絡、報平安，但遲遲沒有辦法回家，心情難免擔憂，便思考是不是乾脆辦退伍，讓事情單純些。

鄰居指出，胡男的母親近2個月沒有見到兒子，幾乎每天以淚洗面，到處求人也求神明，現在只希望胡男卸下軍人身分後，可以早日回家，也讓罹癌的胡父能安心接受治療。胡男8歲女兒也每天問「爸爸怎麼那麼久都沒回家？」胡男父母內心一陣酸，難以向孫女解釋。

軍人 迷航 金門 陳玉珍

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