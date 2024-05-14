台海當面共軍 今晚再度大舉越線

國防部今天（14）晚間表示，台海當面共軍再度發起「聯合戰備警巡」，從傍晚17時開始起，陸續偵獲Su-30、運-8及無人機等各型主、輔戰機，總計23架次出海活動，其中15架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部及西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

依據國防部發布訊息，這是共軍本月第二次發動聯合戰備警巡。上次是本月2日，開始時間是下午16時，依據第二天早晨國防部發布的數字，共有26架次飛機出海，其中17架次飛越海峽中線或進入西南防空識別區，台灣周邊共有共艦5艘次。

相較之下，四月共軍共發動4次聯合戰備警巡，日期分別為2、14、20、27日。值得注意的是，先前的聯合戰備警巡，時間均為白晝；本月的兩次，則均於傍晚開始，顯示共軍開始練習在晚間操演。