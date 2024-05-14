15架次共機配合共艦聯合戰備警巡 國軍嚴密掌握

國防部今晚表示，自下午5時起，陸續偵獲中共蘇愷-30、運-8及無人機等各型主、輔戰機計23架次出海活動，其中15架次逾越中線及其延伸線進入台灣北、中部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

國防部指出，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部發言人孫立方少將於今天上午的國防部例行記者會指出，台海周邊海域、空域動態，國防部都有密切掌握，每天除了在晨間定期發布海空域動態外，任何突發重大狀況，也會以即時方式向全國民眾說明，目的凸顯國防透明化以及對周邊情勢的綿密掌握能力，同時也不希望敵人利用這類訊息，形成任何認知作戰的機會。

孫立方說，台海和平與區域穩定，有賴於區域各方共同努力，國軍不是台海區域的麻煩製造者，也不會去做任何挑釁行動。任何挑釁舉動，對於區域和平穩定都沒有幫助。