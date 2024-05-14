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陸軍新任士督長林榮華曝光 奔走力推強化士官職能方案

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
新上任的陸軍士官督導長林榮華，今天前往第3作戰區主持「強化士官職能、教育、經管作為」巡迴座談。圖／第三作戰區提供
新上任的陸軍士官督導長林榮華，今天前往第3作戰區主持「強化士官職能、教育、經管作為」巡迴座談。圖／第三作戰區提供

新上任的陸軍士官督導長林榮華，今天前往第3作戰區主持「強化士官職能、教育、經管作為」巡迴座談，披露當下國防部推動強化士官職能方案部分內容。

陸軍司令部今天表示，林榮華就新職未滿一個月，即為精進士官制度奔走於各單位，本月將辦理7場次巡迴座談，分別前往本、外島各作戰區及防衛部，聽取各單位士官心聲，實地了解士官體系所面臨的關鍵問題，將由司令部綜整議題，作為後續精進方向的重要參據。

林榮華今（14）日前往第3作戰區主持「強化士官職能、教育、經管作為」巡迴座談，司令部助理士官長、教準部、陸勤部士督長、各處、室士官代表及作戰區旅級以上士督長共同與會。

陸軍司令部指出，會議中各級士督長紛紛就第一線實務工作所面對的問題提出建言，如在「作戰訓練」部分，建議簡併日常勤務，將時間投注於訓練任務；「人事經管」部分，認為應確立交織歷練及輪調機制，以充實士官職能；「薪資待遇」的部分，建議爭取專業專長的加給，使語言、資訊、運輸等專業人才長留久用等。

林榮華表示，這是全面提升士官職能的第一步，未來將全力專注於戰訓本務，以肆應新型態作戰需求；同時，將以長遠職涯規劃為首要考量，推動領導職、幕僚職的交織歷練，完善士官的職能發展，並盡力爭取更佳的待遇，積極留用願意為國效力的優秀人才。

國防部 陸軍

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