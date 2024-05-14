戰機凌空勿驚慌 520空中全兵力訓練擬15日登場

520總統副總統就職典禮進入倒數計時階段，若天候許可，國軍將於明天上午6時許進行首次就職典禮空中全兵力訓練，屆時將有空軍3型主力戰機等數十架各式定翼機、旋翼機飛越總統府上空。

中華民國第16任總統、副總統就職典禮將於20日舉行，當天除有相關表演節目，國軍亦出動陸、海、空軍的各型軍機，飛越總統府上空致敬三軍統帥。軍方於明天、17日舉行全兵力預演；19日則合併大會預演，當天下午進行最後一次全兵力預演。

典禮當天，陸軍將出動1架CH-47SD契努克運輸直升機吊掛長18公尺、寬12公尺的巨幅國旗，由2架UH-60M黑鷹直升機所組成的編隊，後方將有3架AH-64E阿帕契攻擊直升機、3架AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，以及3架海軍S-70C反潛直升機各自組成基本隊型在國旗梯隊後方。

空軍則出動5架F-16V（blk20）戰機、5架IDF經國號戰機、5架幻象2000戰機、5架雷虎小組的AT-3教練機，以及象徵國機國造的5架勇鷹新式高教機，屆時將飛越總統府上空。

據規劃，明天全兵力操演共出動57架各型軍機，包含16架預備機，另由2架戰機、1架直升機以及1架E-2K空中預警機所組成的天觀機及中繼機，加上37架參與正式操演的定翼機與旋翼機。

根據規劃，空軍F-16V及IDF、陸軍UH-60M天觀機分別於上午6時30分、6時40分飛抵目標區；國旗梯隊的國旗小隊（1架CH-47SD、2架UH-60M）、旋翼小隊（3架AH-64E、3架AH-1W、3架S-70C）於上午7時9分飛抵目標區。

快速梯隊（5架F-16V、5架IDF、5架幻象2000、5架勇鷹）則在7時23分飛抵目標區；雷虎機隊（5架AT-3）則在7時29分飛抵目標區。