快訊

修法案由稱「致力提升詐騙再犯率」挨批 徐巧芯向連署委員致歉

檢察官開庭途中突脫法袍閃人 審判長傻眼了要求穿回！最後結局曝光

摩鐵悶殺親生兒女！母曾寫下「成為保護你們的天」 校方不捨曝2孩童在校表現

戰機凌空勿驚慌 520空中全兵力訓練擬15日登場

中央社／ 台北14日電

520總統副總統就職典禮進入倒數計時階段，若天候許可，國軍將於明天上午6時許進行首次就職典禮空中全兵力訓練，屆時將有空軍3型主力戰機等數十架各式定翼機、旋翼機飛越總統府上空。

中華民國第16任總統、副總統就職典禮將於20日舉行，當天除有相關表演節目，國軍亦出動陸、海、空軍的各型軍機，飛越總統府上空致敬三軍統帥。軍方於明天、17日舉行全兵力預演；19日則合併大會預演，當天下午進行最後一次全兵力預演。

典禮當天，陸軍將出動1架CH-47SD契努克運輸直升機吊掛長18公尺、寬12公尺的巨幅國旗，由2架UH-60M黑鷹直升機所組成的編隊，後方將有3架AH-64E阿帕契攻擊直升機、3架AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，以及3架海軍S-70C反潛直升機各自組成基本隊型在國旗梯隊後方。

空軍則出動5架F-16V（blk20）戰機、5架IDF經國號戰機、5架幻象2000戰機、5架雷虎小組的AT-3教練機，以及象徵國機國造的5架勇鷹新式高教機，屆時將飛越總統府上空。

據規劃，明天全兵力操演共出動57架各型軍機，包含16架預備機，另由2架戰機、1架直升機以及1架E-2K空中預警機所組成的天觀機及中繼機，加上37架參與正式操演的定翼機與旋翼機。

根據規劃，空軍F-16V及IDF、陸軍UH-60M天觀機分別於上午6時30分、6時40分飛抵目標區；國旗梯隊的國旗小隊（1架CH-47SD、2架UH-60M）、旋翼小隊（3架AH-64E、3架AH-1W、3架S-70C）於上午7時9分飛抵目標區。

快速梯隊（5架F-16V、5架IDF、5架幻象2000、5架勇鷹）則在7時23分飛抵目標區；雷虎機隊（5架AT-3）則在7時29分飛抵目標區。

F-16V 戰機 空軍 總統府 黑鷹直升機

延伸閱讀

520就職典禮軍機半兵力預演 因天候影響部分取消

相關新聞

陸海警船5月第5度編隊航入金門水域 頻率超過前兩個月

中國大陸海警船近期持續侵擾我金門南方海域，今又再有5艘集結，海巡署金馬澎分署表示，今下午2時偵監到中國海警船集結，立即派...

陸軍新任士督長林榮華曝光 奔走力推強化士官職能方案

新上任的陸軍士官督導長林榮華，今天前往第3作戰區主持「強化士官職能、教育、經管作為」巡迴座談，披露當下國防部推動強化士官...

廢止1年義務役期公投再辦聽證 釐清是否屬人事事項

由領銜人季節提出的「廢止義務役1年役期」公投提案，中選會今天再次舉行聽證，釐清本案是否屬公投法中不得公投的「人事」事項。...

盼放人返鄉 金防部證實：金門軍人釣客8日已辦「志願退伍」

金門釣客迷航中國大陸事件中，其中一名具有軍人身份的釣客胡姓男子從3月至今約2個月，遲遲無法返金，據傳他已透過家屬辦退伍。...

我海軍與美艦「不期而遇」共同操演 國防部回應了

路透社14日引述消息人士說法指出，國軍與美國海軍上月在西太平洋舉行聯合演習。雙方共約6艘船艦在為期數日的演習中，操演科目...

國防部有顧立雄文人部長後 與國安會仍會「檯面尊重、私下分明」？

國安會在蔡英文總統執政後，為何從過去諮詢角色，轉變為主導國防建軍政策？國安會祕書長顧立雄將接任國防部長，國安會法制化的脈絡及近年來的角色轉變又成為討論焦點。 國防部說，總統身為三軍統帥，為了解國防事務，由國安會統一整合規畫視導部隊期程，合乎體制可行。國防部當然給出官式說法，而這篇文章告訴你，國安會與國防部互動的眉角。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。