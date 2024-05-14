國軍實施「廉潔教育」 規畫至醫療與後勤單位輔訪

國防部今天（14日）指出，「反貪腐」已成為普世價值，國軍廉潔教育持恆向下扎根，循序建立完整教育體系，並辦理廉潔巡迴座談，也規畫至醫療、後勤或曾經肇生貪瀆案件的重點單位，進行輔訪及課後問卷調查，供後續課程精進參考。

國防部今天上午舉行例行記者會，主題為國軍113年度「廉潔教育」實施規畫；國防部政風室主任王鎮國表示，盱衡全球趨勢，「反貪腐」已成為普世價值，為國際及各國人民衡量政府治理效能之重要指標，亦是影響國軍建軍備戰良窳之關鍵因素。

王鎮國說，國軍廉潔教育持恆向下扎根，循序建立完整教育體系，並採取有效策略，以陶鑄國軍人員廉政誠信與反貪倡廉的價值信念，型塑廉潔透明的國防組織文化。

王鎮國指出，國軍廉潔教育主題內容區分為五大面向，分別為型塑民主社會的軍人廉潔價值觀、掌握廉政機制與相關政策、熟稔廉政相關法規與要求事項、聚焦廉政風險與危機管理、實施情境設計與狀況演練。

針對廉潔教育實施規畫，王鎮國表示，為充實各軍事教育及訓練班隊廉潔教育用書，國防部委請台灣透明組織專家學者依照基礎、分科、進修及深造教育等四類型班隊學習實需，融入廉潔教育主題內容五大面向編撰專用教材，使各層級班隊授課內容脈絡一貫，建構廉潔教育教材完整發展體系，以增益整體教育實效。

王鎮國指出，為落實廉潔風險管理，規畫採組織學習方式，邀請外部專業資源與國防部業管聯參至高風險單位實施廉潔巡迴座談，就近年涉貪遭起訴案件深入研討肇因，研謀策進作為，以優化規管措施，防杜類案再生。

至於落實輔導考核機制，王鎮國說，為瞭解各軍事教育及訓練班隊廉潔教育執行情形，國防部規畫辦理單位自評、實地訪視、課程評鑑及績優表揚；另為驗證基層單位莒光園地電視教學廉潔教育專輯施教實況，規畫至重點單位（如醫療、後勤或曾肇生貪瀆案件）進行輔訪及課後問卷調查，發掘窒礙問題，以供後續課程精進參考。