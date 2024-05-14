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賴清德520就任總統 軍方規畫主持黃埔建軍百年校慶

中央社／ 台北14日電

總統當選人賴清德520上任，陸軍官校將於6月16日舉行「黃埔建軍100週年校慶」，國防部今天表示，校慶規劃由總統主持，活動分為校慶典禮、營區開放、音樂晚會等3大部分，並納入聯兵旅部隊參與閱兵「共襄盛舉」。

國防部人次室人才培育處處長傅政榮少將指出，國防部針對陸軍官校6月16日的建校100週年，規劃由總統主持，活動分為三大區塊，第一是校慶典禮、第二是營區開放，第三是音樂晚會。

針對閱兵規劃，國防部訓次室聯合戰力訓練處處長戴建有少將說明，除了官校學生參加之外，有納編聯兵旅部隊來「共襄盛舉」。

國防部發言人孫立方少將補充，整個校慶活動，細部規劃還在持續進行，也會向各級長官報告，屆時出席的長官將在確定以後，必要的話會對外界做說明。

國軍媒體《軍聞社》9日報導，國防大學校長劉志斌上將當天前往復興崗校區，校閱管理及政戰學院參加陸軍官校「黃埔建軍100週年校慶」閱兵連。

劉志斌表示，今年適逢黃埔建校100週年，特別安排三軍五校院共同表演閱兵分列，展現軍校學生的強健體魄及整齊劃一的壯盛軍容，傳達黃埔軍校薪火相傳歷史意義。

國防部 陸軍 音樂

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