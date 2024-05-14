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國軍ROE接戰規定已下發作戰層級 讓任務執行有依據

中央社／ 台北14日電

因應敵情威脅，國軍去年修頒「國軍常設接戰規定」（ROE），並在今年漢光40號演習兵推首度驗證。國防部今天表示，已將ROE及授權矩陣圖併同作戰指導下發作戰層級，使執行任務有依據。

國軍漢光40號「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推）已在4月19日起至26日、一連舉行8天7夜實施；實兵演練將在7月22日至26舉行。

國防部上午舉行例行記者會，針對此次兵推實際執行情形及效益，作戰及計畫參謀次長室聯合作戰計畫處長董冀星少將表示，相較過往5天4夜兵推，此次增加3天期程驗證敵由演轉戰、快速攻台應處能力，並檢視平戰轉換期間，國軍提升指揮機制、增加戰備兵力及部隊快速分散部署等行為。

董冀星也強調，這次演習亦就由想定狀況，進一步驗證任務式指揮、分散式指管機制，確保各部隊能夠遂行獨立防衛作戰任務；另外，也首次在聯合作戰指揮中心（JOCC）的作戰、情報及政戰中心納編法制官，執行作戰任務審查及法律諮詢，確保軍事行動的合法性。

同時，各作戰階段的接戰規定（ROE）及授權矩陣圖均併同作戰指導下發至作戰層級，使其執行任務有所依據。

訓次室聯合戰力訓練處長戴建有少將表示，戰略溝通納入國軍相關演練科目行之有年，未來亦持續納入並演練。另針對美方觀摩團事後相關回饋與建言，戴建有說明，對於台美交流均依年度計畫執行，國防部沒有評論。

國軍 國防部 演習

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