中共對台軍事襲擾 國防部：挑釁對區域和平沒幫助

520將近，中共對台軍事襲擾不間斷。國防部發言人孫立方少將今天（14日）指出，台海和平與區域穩定，有賴各方共同努力，任何挑釁舉動，對於區域和平穩定都沒有幫助，國軍不是台海的麻煩製造者，不會做挑釁行動。

國防部今天舉行例行記者會；媒體關切，據報導中共海軍052D型飛彈驅逐艦「麗水艦」11日出現在澎湖周邊海域，國防部是否有掌握，以及520新總統就職將近，中國對台施壓逐漸加強的情況。

孫立方指出，台海周邊海域、空域動態，國防部都有密切掌握，每天除了在晨間定期發布海空域動態外，任何突發重大狀況，也會以即時方式向全國民眾說明，目的凸顯國防透明化以及對周邊情勢的綿密掌握能力，同時也不希望敵人利用這類訊息，來形成任何認知作戰的機會。

孫立方說，台海和平與區域穩定，有賴於區域各方共同努力，國軍不是在台海區域的麻煩製造者，也不會去做任何的挑釁行動。他並說明，任何的挑釁舉動，對於區域和平穩定都沒有幫助。

國防部作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將指出，針對共軍持續性的軍事施壓還有灰色地帶襲擾，國防部會持續按照聯合情監偵手段，來掌握當前動態，國軍會因應各項動態變化，依照「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」還有戰備規定來實施應處。

中華民國第十六任總統、副總統就職典禮將於20日舉行，當天三軍儀隊、國防部聯合示範樂隊、禮砲連以及陸海空三軍的空中兵力都會參與典禮演出。

針對參演兵力，國防部今天表示，總兵力為450員，包含三軍儀隊159員、國防部聯合示範樂隊189員、禮砲連（陸軍關渡指揮部砲兵營砲一連）41員，以及空中兵力為陸軍18員、海軍6員、空軍37員。