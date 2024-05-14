盼放人返鄉 金防部證實：金門軍人釣客8日已辦「志願退伍」

金門釣客迷航中國大陸事件中，其中一名具有軍人身份的釣客胡姓男子從3月至今約2個月，遲遲無法返金，據傳他已透過家屬辦退伍。金防部今（14日）證實，胡男透過家屬主動申請「志願退伍」，基於尊重個人及家屬意願而核定，並於5月8日生效，未來也將持續透過縣府等單位協調，盼陸方盡快放人。

金門有2名釣客在3月17日因濃霧迷航漂流到大陸，其中一名釣客被陸方留置5天後順利返回金門，但另一名釣客25歲胡男則具有現役軍人身份，陸方疑似因此原因而遲遲未釋放該名軍人，至今都還遭到大陸留置。事發至今將滿2個月，據傳胡男與家人討論後，已於本月8日正式辦理退役，引發討論。

金防部證實，胡士是透過家屬主動申請志願退伍，基於尊重個人及家屬意願，核定於今年5月8日零時退伍生效；秉持關懷袍澤立場，將持續透過金門縣政府等單位積極協調，期陸方秉人道精神，盡速讓人員平安返回。