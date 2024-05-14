我海軍與美艦「不期而遇」共同操演 國防部回應了

路透社14日引述消息人士說法指出，國軍與美國海軍上月在西太平洋舉行聯合演習。雙方共約6艘船艦在為期數日的演習中，操演科目包括通訊、加油、補給等基本戰術運作。報導也指出，官方對這次操演的定調是「計畫之外的海上相遇」（unplanned sea encounters）。

報導也引述我國海軍答覆，為應處海上各種不確定性狀況，減少相互干擾，配合美方所推動「海上不預期相遇行動準據」(CUES，Code for Unplanned Encounters at Sea)，海軍經常性與他國艦艇通聯。

對此，在今天的國防部例行記者會中，發言人孫立方少將回答，海上的不確定因素的確非常多，為了避免在遭遇時相互之間干擾，因此海軍基本依照「海上不預期相遇的行動準則」，來執行一些操演跟演練。海軍也已針對此一相關狀況說明。