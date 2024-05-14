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未對外宣布 路透：美台海軍4月曾低調在太平洋聯合演習

中央社／ 台北14日綜合外電報導

路透社獨家報導指出，根據4位聽取過簡報的人士說法，美國與台灣4月曾在太平洋聯合演習，但官方低調行事並未對外宣布，美台軍方在共軍威脅升高下強化合作。

路透社指出，美台的軍事交流，無論是訪問還是訓練，通常都很低調且官方往往不對外證實，因為中國反對美台之間有任何的軍事接觸。

路透社引述匿名消息人士的話報導說，台美今年4月在西太平洋進行演習，但並未對外公開。

一名消息人士透露有「多項軍事資產」參與。另一名消息人士表示，這場演習在官方口中並不存在，而是被稱為「海上意外遭遇」，並指出雙方都有默契，稱這些操練只是偶然相遇的結果。

這名消息人士說：「這就好像我在這家餐廳吃飯，而你也剛好在這裡。然後看起來我只是和某人同桌。」

這名消息人士還表示，雙方約有6艘海軍艦艦參與為期數天的操練，包括巡防艦、補給和支援艦，目的在演練通訊、加油和補給等「基本」行動。

台灣的海軍在致路透社聲明中表示，為處理海上意外情況並儘量減少彼此的「干擾」，台灣的海軍「按照美國推行的海上意外遭遇準則（CUES）行事」。

聲明說「海軍時常與其他國家船隻接觸，必要時會進行遭遇演習」，但未進一步說明。

美國國防部婉拒置評。

另一名消息人士說，儘管兩國海軍的「意外遭遇」主要涉及基本操練，這類演習對於確保兩軍在緊急時刻共同行動至關重要。

海軍 演習 美國

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