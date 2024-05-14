海鯤艦後續量產設計 有變數

去年九月廿八日，蔡英文總統南下高雄主持國造潛艦（IDS）計畫第一艘海鯤艦命名下水。國軍多年來對潛艦求之不得，耗資新台幣五百億元的IDS計畫，無疑是蔡政府國防政策中，決心最大、也最引人矚目的項目。

蔡總統第一任期，便任命海軍司令黃曙光組建專案小組，此後黃升任參謀總長，退伍後轉為國安會諮委，仍一路主持IDS，直接向總統負責。這種「合法非正規」模式，固然達成原型艦的「不可能任務」，但也因跳脫體制，引發不少爭議。

目前最新消息，海鯤艦明年內應可交艦給海軍。至於後續七艘量產艦，準總統賴清德已承諾支持，在野陣營也沒有重量人士反對。

一般預期，後續艦不管採取年度或特別預算，生產作業將回到海軍司令部主導。有鑑於海鯤艦的測試結果，以及部分外商可能受中共壓力退出，另一些原本觀望的外商，可能因巨大商機而投入，預期後續量產艦的設計，會與海鯤艦有一定差異。