我拚國防自主 難擋美下指導棋

蔡政府與大陸不睦，台海緊張程度空前；海峽中線等默契打破，共軍對台不斷擴大灰色地帶威脅。國軍為因應局勢，實施組建新兵力及充實後備等政策並恢復徵兵，但一年義務兵役今年剛上路就出現申請緩徵者遠高於預期的狀況，而蔡政府大力宣揚國防自主仍免不了美方「指點」，國造裝備品質則不受部隊青睞，這些都構成未來賴政府的挑戰。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為，即使標榜國防自主，國軍還是必須與美國接軌。尤其現代戰爭打的是系統對抗，國軍作戰系統如果不能跟美國介接，會對我方作戰處於不利位置。他認為，我方必須跟美國印太戰略接軌；尤其，未來國軍引進新式潛艦、戰車、無人機，要如何融入整體印太聯盟戰略、發揮集體嚇阻效果，自然需要跟美方互動。

至於兵制問題，林穎佑說，最重要的是在戰爭形態變化下，我方到底需要多少兵力？需要這些兵員做什麼事？這需要從打、裝、編、訓做出整體規畫。

國防安全研究院副研究員舒孝煌認為，國防自主的重點是研發出的裝備是否符合國軍使用，而不是為造而造，使用端與研發端要更緊密結合，後者必須不斷配合前者的反饋進行調整。