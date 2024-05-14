聽新聞
test
0:00 / 0:00

我拚國防自主 難擋美下指導棋

聯合報／ 記者程嘉文／專題報導
我方雖在台灣周邊劃設防空識別區，其實在國際法上沒有強制力。圖為我機（左）過去監控共機圖。圖／國防部
我方雖在台灣周邊劃設防空識別區，其實在國際法上沒有強制力。圖為我機（左）過去監控共機圖。圖／國防部

蔡政府與大陸不睦，台海緊張程度空前；海峽中線等默契打破，共軍對台不斷擴大灰色地帶威脅。國軍為因應局勢，實施組建新兵力及充實後備等政策並恢復徵兵，但一年義務兵役今年剛上路就出現申請緩徵者遠高於預期的狀況，而蔡政府大力宣揚國防自主仍免不了美方「指點」，國造裝備品質則不受部隊青睞，這些都構成未來賴政府的挑戰。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為，即使標榜國防自主，國軍還是必須與美國接軌。尤其現代戰爭打的是系統對抗，國軍作戰系統如果不能跟美國介接，會對我方作戰處於不利位置。他認為，我方必須跟美國印太戰略接軌；尤其，未來國軍引進新式潛艦、戰車、無人機，要如何融入整體印太聯盟戰略、發揮集體嚇阻效果，自然需要跟美方互動。

至於兵制問題，林穎佑說，最重要的是在戰爭形態變化下，我方到底需要多少兵力？需要這些兵員做什麼事？這需要從打、裝、編、訓做出整體規畫。

國防安全研究院副研究員舒孝煌認為，國防自主的重點是研發出的裝備是否符合國軍使用，而不是為造而造，使用端與研發端要更緊密結合，後者必須不斷配合前者的反饋進行調整。

他表示，如同近年最熱門的無人機與反無人機系統，國軍確實採購不少，但是否搭配新裝備而有新思維，調整戰術戰法？國防改革更關鍵的是觀念有沒有革新？從近年俄烏戰爭來看，許多傳統概念不適用；在台海局勢方面，美方前幾年促我方專注不對稱武器，但近年中共灰色入侵，又讓外界體會到傳統兵力必要性。

蔡總統任內共軍擾台紀錄 製表／程嘉文、洪哲政 圖／聯合報提供
蔡總統任內共軍擾台紀錄 製表／程嘉文、洪哲政 圖／聯合報提供

俄烏戰爭 國軍 美國

延伸閱讀

澎湖花火「風中綻放」！無人機表演惜因強風擾亂取消

曾當眾「墜入愛河」...無人機水域救援受限多 議員憂救溺成效差

520就職典禮軍機半兵力預演 因天候影響部分取消

美媒：台灣提出採購美製自殺式無人機 增強嚇阻力

相關新聞

我拚國防自主 難擋美下指導棋

蔡政府與大陸不睦，台海緊張程度空前；海峽中線等默契打破，共軍對台不斷擴大灰色地帶威脅。國軍為因應局勢，實施組建新兵力及充...

應對陸「桶箍戰法」 藍推國安戰略法制化

身兼國民黨智庫國安組召集人的立委陳永康昨天舉行「國家安全戰略法」草案發布記者會表示，國家安全戰略法制化，可讓各部會完整橫...

海鯤艦後續量產設計 有變數

去年九月廿八日，蔡英文總統南下高雄主持國造潛艦（IDS）計畫第一艘海鯤艦命名下水。國軍多年來對潛艦求之不得，耗資新台幣五...

我國軍研製「反艦武器」 陸專家酸：沒有機會用

為應對中共解放軍大型艦艇，台灣中科院已啟動「快奇專案」，研製攻擊型無人快艇。國軍稱，這些無人艇「未來將成為瀕海作戰、反制...

520就職典禮軍機半兵力預演 因天候影響部分取消

總統、副總統520就職典禮，陸海空軍各機型將致敬三軍統帥，為確保展演順利進行，上午6時至7時30分間首次進行預演，採半兵...

AI武器未來／美空軍部長親自驗證AI戰機 無人為操控展現多樣纏鬥能力

美國空軍部部長肯達爾（Frank Kendall）今（2024）年5月親身體驗戰機透過AI操縱的飛行能力後，他表示，幾十年來人們想像戰機自主空中戰鬥的可能，現實中，這始終是個遙遠的夢想，但是2023年，X-62A測試機跨過了戰鬥飛行當中最重要的障礙。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。