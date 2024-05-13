快訊

新北三重祖孫3屍命案 張姓女婿涉殺人罪遭聲押禁見

信義商圈撒玩具鈔爆推擠 網紅「培根」到案道歉坦言蹭熱度遭送辦

談電力結構變革 前政委郭耀煌籲重新檢視非核家園政策

陳永康推動國家安全戰略立法 朱立倫：以國家利益為最高目標

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國家政策研究基金會董事長朱立倫（中）上午出席國民黨智庫舉行中華民國「國家安全戰略法」發表會，並與台灣安全研究中心主任劉復國（左起）、智庫國安召集人立委陳永康以及淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正、台灣大學政治系教授左正東等專家一同出席。實習記者陳立楷/攝影
國家政策研究基金會董事長朱立倫（中）上午出席國民黨智庫舉行中華民國「國家安全戰略法」發表會，並與台灣安全研究中心主任劉復國（左起）、智庫國安召集人立委陳永康以及淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正、台灣大學政治系教授左正東等專家一同出席。實習記者陳立楷/攝影

國民黨主席朱立倫今天上午在黨智庫國家政策基金會，舉行由立委陳永康提出的「國家安全戰略法」草案發布記者會。朱立倫強調，國民黨是最負責的政黨，以國家利益為最高目標，以國家安全為最重要考量，希望朝野共同支持完成立法。陳永康則說，將國家安全戰略法制化，讓政府各部會之間，能夠完整橫向協調溝通，達成國家安全與社會繁榮目的。避免出現資源分配不均、策略不同調、跨部會協調困難、法制不周延、努力無法同步、政策難以延續等問題。

陳永康辦公室提出的草案版本，全文共14條。第一條宣示制訂國家安全戰略的目的是「作為政府規劃國家安全政策時明確權責、分配預算、評估績效及持續修正之依據」。第二條規定，國家安全戰略不得違反中華民國憲法。

草案第三條，在「總統主管國家安全業務」與「政院對立院負責」的兩大前提之下尋求折衷：行政院應於會計年度開始前7個月內，提報下年度國家安全戰略報告草案給國安會討論，總統應於會計年度開始前5個月內核定，由政院併入下年度預算案提交立院。第四條規定，行政院「全民防衛動員準備業務會報」將改組為「國家安全戰略業務會報」，由正副院長擔任正副召集人。

第七、八條規定，除國防部、外交部及國安會之外，中央政府各單位預算中，如與國家安全戰略應辦事項有關者，應該予以標 示，並可以機密預算編列，機密會議討論。第十條規定，審計部應於會計年度開始後4個月內提報國家安全戰略執行評估報告，並成為決算報告書附件。

第十一條規定，國家安全戰略報告書應分為公開及機密部分，機密報告必須載明保密年限。第十二條規定報告書的內容，必須包括以下四項：國家願景及國家利益、國家安全的主要挑戰與威脅評估、國家安全保障基本原則、綜合安全政策優先事項。

第十三條規定，原本國防部必須提報的國防報告書、四年期國防總檢討、五年兵力整建 報告、中共軍力報告書，都不必再另行提報，併入國家安全戰略報告書。

身兼國民黨國際部主任的淡江大學戰研所副教授黃介正說，公布國家安全戰略法的國家，以內閣制居多，國會在此角色格外重要。美國雖非內閣制，但也經由1986年的「高華德-尼柯斯法案」，催生了國家安全戰略。值得關注的是，當時兩院分別主導本案的高華德參議員與尼柯斯眾議員，分別屬於共和黨與民主黨，另外在過程中，美國軍方也積極合作，提出專業意見，終能達成這項成就。

國安會 國民黨

延伸閱讀

影／是否出席520就職大典 朱立倫：民進黨若不敞開心胸、朝野無法和解

藍委未挺徐巧芯提案 陸海空懲罰法初審通過院版

人人自危？陸7月起民眾手機恐隨時被查 機場似已提前實施

未報名登太平島 陳永康：支持國民黨團立場維護主權

相關新聞

陳永康推動國家安全戰略立法

國民黨主席朱立倫今天上午在黨智庫國家政策基金會，舉行由立委陳永康提出的「國家安全戰略法」草案發布記者會。朱立倫強調，國民...

520就職典禮軍機半兵力預演 因天候影響部分取消

總統、副總統520就職典禮，陸海空軍各機型將致敬三軍統帥，為確保展演順利進行，上午6時至7時30分間首次進行預演，採半兵...

AI武器未來／美空軍部長親自驗證AI戰機 無人為操控展現多樣纏鬥能力

美國空軍部部長肯達爾（Frank Kendall）今（2024）年5月親身體驗戰機透過AI操縱的飛行能力後，他表示，幾十年來人們想像戰機自主空中戰鬥的可能，現實中，這始終是個遙遠的夢想，但是2023年，X-62A測試機跨過了戰鬥飛行當中最重要的障礙。

「卡科班晉升」 傳蔡侍衛長掌特勤

蔡政府任內最後一位侍衛長李慶然中將，將隨同蔡總統於五二○卸任。消息指出，飛官出身的李慶然，將不會比照以往侍衛長調回軍中，...

傳總統府侍衛長李慶然調特勤中心 賴政府「換血」意味濃？

蔡英文總統即將任滿，現任侍衛長李慶然中將循慣例一併卸任。消息人士指出，空軍飛官出身的李慶然，並不會比照以往的侍衛長，調回部隊發展，而將轉任特勤中心副指揮官。這也代表，過去都由特勤中心內升，或由憲兵轉任的特勤中心「掌門人」，繼現任李榮華之後，連續二度出現「非科班」人選。而搭配先前曝光，總統府侍衛室各級主管大量引入警方人馬，似乎進一步證明，賴政府「整頓」維安特勤的用意。...

總統府侍衛長李慶然調特勤中心 賴政府「換血」態勢明顯？

蔡英文總統即將任滿，現任侍衛長李慶然中將循慣例一併卸任。消息人士指出，空軍飛官出身的李慶然，並不會比照以往的侍衛長，調回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。