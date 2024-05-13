陳永康推動國家安全戰略立法 朱立倫：以國家利益為最高目標

國民黨主席朱立倫今天上午在黨智庫國家政策基金會，舉行由立委陳永康提出的「國家安全戰略法」草案發布記者會。朱立倫強調，國民黨是最負責的政黨，以國家利益為最高目標，以國家安全為最重要考量，希望朝野共同支持完成立法。陳永康則說，將國家安全戰略法制化，讓政府各部會之間，能夠完整橫向協調溝通，達成國家安全與社會繁榮目的。避免出現資源分配不均、策略不同調、跨部會協調困難、法制不周延、努力無法同步、政策難以延續等問題。

陳永康辦公室提出的草案版本，全文共14條。第一條宣示制訂國家安全戰略的目的是「作為政府規劃國家安全政策時明確權責、分配預算、評估績效及持續修正之依據」。第二條規定，國家安全戰略不得違反中華民國憲法。

草案第三條，在「總統主管國家安全業務」與「政院對立院負責」的兩大前提之下尋求折衷：行政院應於會計年度開始前7個月內，提報下年度國家安全戰略報告草案給國安會討論，總統應於會計年度開始前5個月內核定，由政院併入下年度預算案提交立院。第四條規定，行政院「全民防衛動員準備業務會報」將改組為「國家安全戰略業務會報」，由正副院長擔任正副召集人。

第七、八條規定，除國防部、外交部及國安會之外，中央政府各單位預算中，如與國家安全戰略應辦事項有關者，應該予以標 示，並可以機密預算編列，機密會議討論。第十條規定，審計部應於會計年度開始後4個月內提報國家安全戰略執行評估報告，並成為決算報告書附件。

第十一條規定，國家安全戰略報告書應分為公開及機密部分，機密報告必須載明保密年限。第十二條規定報告書的內容，必須包括以下四項：國家願景及國家利益、國家安全的主要挑戰與威脅評估、國家安全保障基本原則、綜合安全政策優先事項。

第十三條規定，原本國防部必須提報的國防報告書、四年期國防總檢討、五年兵力整建 報告、中共軍力報告書，都不必再另行提報，併入國家安全戰略報告書。

身兼國民黨國際部主任的淡江大學戰研所副教授黃介正說，公布國家安全戰略法的國家，以內閣制居多，國會在此角色格外重要。美國雖非內閣制，但也經由1986年的「高華德-尼柯斯法案」，催生了國家安全戰略。值得關注的是，當時兩院分別主導本案的高華德參議員與尼柯斯眾議員，分別屬於共和黨與民主黨，另外在過程中，美國軍方也積極合作，提出專業意見，終能達成這項成就。