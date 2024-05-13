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520就職典禮軍機半兵力預演 因天候影響部分取消

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
總統就職軍機半兵力預演受到天候影響部分預演取消，只有陸軍天觀機（圖）、空軍天觀機、國旗梯隊的國旗小隊（1架CH-47SD、1架UH-60M）、領航機 3架F-16V戰機（飛較高，在雲層內）有預演，其他飛行任務則取消。記者蘇健忠／攝影
總統就職軍機半兵力預演受到天候影響部分預演取消，只有陸軍天觀機（圖）、空軍天觀機、國旗梯隊的國旗小隊（1架CH-47SD、1架UH-60M）、領航機 3架F-16V戰機（飛較高，在雲層內）有預演，其他飛行任務則取消。記者蘇健忠／攝影

總統、副總統520就職典禮，陸海空軍各機型將致敬三軍統帥，為確保展演順利進行，上午6時至7時30分間首次進行預演，採半兵力、23架方式實施，各型軍機飛越總統府上空。但因受天候影響部分預演取消，只有陸軍天觀機、空軍天觀機、國旗梯隊的國旗小隊（1架CH-47SD、1架UH-60M）、領航機 3架F-16V戰機（飛較高，在雲層內）有預演，其他飛行任務則取消。

軍方預演日期分別為13日（半兵力）、15日（全兵力）、17日（全兵力）；19日則合併大會預演，當天下午進行最後一次全兵力預演。上午半兵力操演原本預定23架，若含天觀機及預備機，則有27架。陸軍、空軍天觀機分別於上午6時30分、6時40分飛抵目標區；接續國旗梯隊的國旗小隊（1架CH-47SD、1架UH-60M）、旋翼小隊（2架AH-64E、2架AH-1W、2架S-70C）於上午7時9分飛抵目標區。快速梯隊（3架F-16V戰機、3架IDF戰機、3架幻象2000戰機、3架勇鷹高教機）則在7時23分飛抵目標區；雷虎機隊（3架AT-3）則在7時29分飛抵目標區。

總統就職軍機半兵力預演受到天候影響部分預演取消，國旗梯隊的國旗小隊 1架CH-47SD（右）、1架UH-60M （左）有預演，其他飛行任務則取消。記者蘇健忠／攝影
總統就職軍機半兵力預演受到天候影響部分預演取消，國旗梯隊的國旗小隊 1架CH-47SD（右）、1架UH-60M （左）有預演，其他飛行任務則取消。記者蘇健忠／攝影

F-16V 國旗 戰機

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