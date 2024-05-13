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「卡科班晉升」 傳蔡侍衛長掌特勤

聯合報／ 記者程嘉文侯俐安／台北報導

蔡政府任內最後一位侍衛長李慶然中將，將隨同蔡總統於五二○卸任。消息指出，飛官出身的李慶然，將不會比照以往侍衛長調回軍中，而將轉任特勤中心副指揮官。現任副指揮官李榮華中將將回陸軍，預計出任八軍團指揮官。若傳聞屬實，代表特勤中心的實際領導者，連續兩任均非維安專業體系出身的科班將領。

特勤中心指揮官由國安局長兼任，兩位副指揮官均為中將缺，一位是總統府侍衛長兼任，另一位真正掌理中心運作。以往職務均由內升，或具備維安任務經驗的憲兵少將占缺。

李慶然曾創下率先駕駛經國號戰機降落高速公路的紀錄，是空軍目前最年輕的中將。

軍中人士指出，李慶然實質掌理特勤中心運作的能力問題不大，但對憲兵與特勤科班幹部而言，等於晉升機會再次被長官「攔胡」。

副指揮官 國安局 憲兵

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