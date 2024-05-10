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國軍兄弟在營區內喝醉跳舞拍抖音？陸軍揭真相：已告發釐清是否觸法

中央社／ 台北10日電
抖音平台日前出現一則「國軍兄弟跳街舞」影片。陸軍教準部表示，經查影片中穿著軍服者非現役軍人，且服儀不整。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
抖音平台日前出現一則「國軍兄弟跳街舞」影片。陸軍教準部表示，經查影片中穿著軍服者非現役軍人，且服儀不整。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

媒體報導，抖音平台日前出現一則「國軍兄弟跳街舞影片。陸軍教準部今天表示，經查影片中穿著軍服者非現役軍人，且服儀不整，另影片標註「國軍兄弟跳街舞」，已嚴重影響國軍形象，已向屏東憲兵隊告發，釐清是否涉法。

網路媒體「菱傳媒」今天報導指出，抖音平台出現一則「國軍兄弟跳街舞」影片，身著迷彩服的被攝者疑似在營內喝醉酒又跳街舞，且服儀不整，片中也出現不雅字彙。

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部今天晚間以新聞稿回應，針對媒體報導「阿兵哥喝醉酒嗨跳街舞上傳抖音」，經查其中一員，確曾於空訓中心服軍事訓練役，但已於今年2月停役，部隊為釐清案況，主動聯繫，該員自述畫面中均為其友人，並非現役軍人，且拍攝地點為家中，不是營區。

陸軍教準部表示，影片中穿著軍服者疑未具軍人身分，且服儀不整，另影片標註「國軍兄弟跳街舞」，已嚴重影響國軍形象，混淆社會視聽，教準部表達譴責，並已主動提供影片向屏東憲兵隊告發，釐清是否涉法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國軍 影片 街舞

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