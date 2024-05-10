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卸任前贈勳李棟樑 國防部長邱國正戲稱「520後就是路人甲」

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
即將卸任的國防部長邱國正（左），10日在國防部頒贈二等寶鼎勳章給軍友社榮譽理事長李棟樑。圖/軍友社提供
即將卸任的國防部長邱國正（左），10日在國防部頒贈二等寶鼎勳章給軍友社榮譽理事長李棟樑。圖/軍友社提供

國防部邱國正今天頒贈二等寶鼎勳章，給中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，感謝他在軍友社理事長任內及退休後，十年來高達1900場次的慰勞官兵活動。即將卸任的邱國正也表示，520卸任之後，「再看到我，就是路人甲丶路人乙了」，回歸家庭之後，「反正我地位是最低的」。不過自己先前曾有一次退休經驗，所以適應沒有問題。

邱國正於民國106年5月以二級上將身分退伍，九個月後，又被蔡總統邀約出任退輔會主委，此後再接國安局長、國防部長。對於歷任國安團隊要職，他表示純屬意外，並且回憶當初被總統召見要求復出時，女兒與女婿正好出國旅遊，由他和太太代照顧小孫女。因為家裡沒人，只好帶著孫女一起進總統府。所幸孫女不怕生，睡醒了看到總統也不哭不鬧，「表情比誰都輕鬆」。

邱國正曾自嘲，先前大部分的作息在部隊裡，退伍回家後，才發現很多習慣與太太不同，連放牙刷丶潄口杯的位置與方式都被嫌棄。如今再度回歸家庭生活，自己一定會努力適應家裡的習慣，不會要太太去遷就他。他也跟國防部與三軍階幹部說，職業軍人早晚都要回歸家庭，切記要尊重家裡既有的生活模式。

對於即將接任的顧立雄，邱國正說，兩人近年共事經驗很多，顧的思維邏輯與記憶力都非常好，擅長從複雜事情當中抓出重點，而且顧近年來對國防事務參與不少，有相當了解，相信他完全沒有勝任問題。

李棟樑致詞時表示，過去十年是自己一生中收穫最多的時段。他原本沒有接掌軍友社的規劃，是民國103年應馬總統的要求，希望他在洪仲丘案重創國軍士氣後，能夠出來幫忙。李棟樑說，上任不久遇到高雄氣爆，便向軍方自請前往慰勞部隊。接下來幾年，他走訪軍中各單位，看到更多官兵弟兄姊妹為國家的付出，更是十分感動，覺得「有點後悔太晚來軍友社」。他也承諾，將繼續擔任國軍的志工，支持官兵，致力提升國軍的尊嚴與榮耀，永遠做國軍最堅強的後盾。

國軍 國防部 邱國正

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