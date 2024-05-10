傳台灣擬軍購彈簧刀無人機 學者：快速強化防衛能力

美國雜誌「外交政策」近日報導，台灣已向美國提出購買自殺式無人機請求，可能為彈簧刀300無人機等。軍事學者蘇紫雲分析，國軍採購彈簧刀系列無人機，可以在戰鬥與戰術層級，提升聯兵營火力跟精準度，快速強化防衛能力。

「外交政策」（Foreign Policy）美東時間8日報導指出，台灣已經向美國提出購買美製無人機的兩個請求。報導引述知情人士指出，台灣指的可能是空境的小型無人機彈簧刀300（Switchblade 300）和較大型無人機，可能是空境的彈簧刀600（Switchblade 600）。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲今天告訴中央社記者，彈簧刀無人機是美軍大量使用的無人機，約在2011、2012年左右就投入戰場，提供給駐阿富汗、伊拉克的部隊使用，彈簧刀300的飛行距離約10公里至12公里，提供連級在戰鬥層級使用，而彈簧刀600的飛行距離約在40公里，提供戰術層級運用。

國防安全研究院副研究員舒孝煌表示，彈簧刀無人機的發射方式類似迫擊砲，機體至於管狀物體內存放，透過壓縮空氣將機體射出，然後機身上的彈翼會自動彈出變成無人機，接著在飛行過程中可以搜索目標，並進行攻擊。

中科院去年3月曾對外展示號稱「台版彈簧刀」的巡飛彈無人機，指出巡飛彈無人機，為單兵攜行的精準打擊武器，可用於攻擊高價值的人車目標，隨後在9月的國防工業展亮相「巡飛彈2型」無人機，並指出2型是以「巡飛彈1型」為基礎進行構改，除火藥籌載量增加，最主要特色是可搭載於機動性高的輕型戰術輪車。

舒孝煌說，美方現有的成熟產品，可以加強陸軍在短距離的精準火力，不管是配備在步兵單位或裝騎連等單位，都可以強化步兵對於前線的精準火力，可以同時偵查搜索和打擊雙重功能，又容易攜行。

蘇紫雲指出，國防自主跟外購軍備是相互配套的概念，美國無人機技術比較成熟且經過戰場考驗，具有即戰力可以快速強化台灣防衛能力，而台灣的無人機國家隊仍可以持續深化技術，就像當年台灣自製IDF戰機，也對外採購F-16、幻象2000戰機。

前空軍副司令張延廷接受中央社訪問表示，台灣已經有無人機國家隊，彈簧刀300、彈簧刀600無人機已經是舊的型號了，從技術角度而言，無人機國家隊可以製作，應該將外購自殺式無人機的經費留在台灣採購，促進無人機產業發展，也能增加無人機產業的就業機會。

彈簧刀系列是美國空境公司產品，分300小型與600大型兩款，其300型含發射器為2.5公斤，可整合野戰背包由單兵攜行，部署至發射僅2分鐘；600型重約15公斤，含發射器為31公斤，再加上專用遙控站總重為54.4公斤，需要2至3人的無人機小組攜行操作，從部署至發射不到10分鐘。