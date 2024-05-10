國防部：中共13機艦台海周邊活動 距台中55浬

AI武器比人為操控更精準，可以減少殃及無辜，但自主化武器同時也會帶來災難般的錯誤，尤其將對目標發動攻擊的決定，交給電腦運算，這是重大的倫理問題。請問，有哪些官員可以將決定生死的問題，交給機器來決定？若AI武器犯了錯誤，又該由誰來負責？ 不過，美國、中國等大國對於立法約束AI武器化，如今卻莫衷一是。資深記者高凌雲這篇文章，將列出正反意見，同時提出現狀發展進度。...

2024-05-10 07:30