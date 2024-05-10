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國防部：中共13機艦台海周邊活動 距台中55浬

中央社／ 台北10日電

國防部今天表示，自昨天上午6時止至今天上午6時止，偵獲共機6架次、共艦7艘次，總計中共13機艦持續在台海周邊活動；其中4架次共機逾越海峽中線及進入西南空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午7時32分至下午4時49分，在台灣海峽空域偵獲主戰機計4架次，其中2架次共機逾越中線，部分共機距離台中約55浬。

國軍於昨天下午3時17分至晚間6時25分，於台灣西南空域偵獲輔戰機計1架次，該架共機距離鵝鑾鼻約90浬。

國軍另於昨天上午11時20分至上午11時36分，於台灣西南空域，接近東沙島東北方的空域偵獲無人機計1架次。

台海 國軍 國防部

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