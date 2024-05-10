美艦穿台海 我國防部低調「無關520」

總統當選人賴清德五月廿日宣誓就職前，台海局勢全球關注。美軍第七艦隊發出新聞稿表示，勃克級驅逐艦海爾賽號八日通過台灣海峽。我國防部副部長徐衍璞昨表示，美艦通過台海是例行活動，應該與五二○時間點無關，國軍全程掌握美艦通過台灣海峽，狀況正常，國防部對於有利於區域和平穩定的各項行動，都給予支持。

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹表示，美艦過航台灣海峽並公開炒作，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，依法依規處置。李熹強調，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

第七艦隊新聞稿稱海爾賽號航經依據國際法享有公海航行和飛越自由的台海海域，該海域在鄰國領海之外，海爾賽號穿越台海，展現美國致力維護所有國家都享有航行自由的原則，國際社會任何成員都不應受到脅迫或威脅而放棄這項權利和自由；美軍將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

美國副國務卿坎伯八日在華府人工智慧（ＡＩ）博覽會對談美中關係。坎伯表示，支持台海和平穩定，過去三、四十年來的台海現狀對台灣和中國人民來說是最佳的，美國的政策立場沒有改變，依然深度參與台海議題。

五二○逼近，台灣周邊海域也變得異常熱鬧。大陸網路媒體「觀察者網」報導，德國國防部在其社交媒體上證實，德國海軍補給艦法蘭克福號和巡防艦巴登符騰堡號已於七日啟航，前往亞太地區，但尚未確定是否駛經台灣海峽。

大陸外交部發言人林劍先前回應，強調台灣是中國領土不可分割的一部分，中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，堅決反對任何國家以航行自由為名，挑釁、威脅中國主權和安全，希望域外國家不要給台海和平穩定製造麻煩。