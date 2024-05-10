聽新聞
test
0:00 / 0:00

美艦穿台海 我國防部低調「無關520」

聯合報／ 華盛頓記者張文馨、記者程嘉文謝守真／連線報導
海爾賽號驅逐艦。圖/ 美國海軍檔案照
海爾賽號驅逐艦。圖/ 美國海軍檔案照

總統當選人賴清德五月廿日宣誓就職前，台海局勢全球關注。美軍第七艦隊發出新聞稿表示，勃克級驅逐艦海爾賽號八日通過台灣海峽。我國防部副部長徐衍璞昨表示，美艦通過台海是例行活動，應該與五二○時間點無關，國軍全程掌握美艦通過台灣海峽，狀況正常，國防部對於有利於區域和平穩定的各項行動，都給予支持。

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹表示，美艦過航台灣海峽並公開炒作，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，依法依規處置。李熹強調，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

第七艦隊新聞稿稱海爾賽號航經依據國際法享有公海航行和飛越自由的台海海域，該海域在鄰國領海之外，海爾賽號穿越台海，展現美國致力維護所有國家都享有航行自由的原則，國際社會任何成員都不應受到脅迫或威脅而放棄這項權利和自由；美軍將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

美國副國務卿坎伯八日在華府人工智慧（ＡＩ）博覽會對談美中關係。坎伯表示，支持台海和平穩定，過去三、四十年來的台海現狀對台灣和中國人民來說是最佳的，美國的政策立場沒有改變，依然深度參與台海議題。

五二○逼近，台灣周邊海域也變得異常熱鬧。大陸網路媒體「觀察者網」報導，德國國防部在其社交媒體上證實，德國海軍補給艦法蘭克福號和巡防艦巴登符騰堡號已於七日啟航，前往亞太地區，但尚未確定是否駛經台灣海峽。

大陸外交部發言人林劍先前回應，強調台灣是中國領土不可分割的一部分，中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，堅決反對任何國家以航行自由為名，挑釁、威脅中國主權和安全，希望域外國家不要給台海和平穩定製造麻煩。

台海 台灣海峽 國防部

延伸閱讀

美艦昨通過台海 國防部：例行活動 應與520無關

台賴清德520就職前夕 美第七艦隊穿越台海

520逼近台灣周邊海域很熱鬧 德兩軍艦也考慮通過台海

國防部：中共28機艦台海周邊活動 距鵝鑾鼻58浬

相關新聞

台灣欲購美製自殺無人機 美媒報導：已提購買請求 鎖定2款

美國媒體報導，台灣已向美國提出請求，購買自殺式無人機，可能包括彈簧刀三○○，以及更大型的彈簧刀六○○或ALTIUS─六○○。

觀察站／採購「彈簧刀」無人機 強化不對稱作戰

面對大陸武力威脅，蔡總統多次強調，台灣應積極提升國防自主及不對稱作戰量能，成立「無人機國家隊」，要求國防部配合編列預算，...

影／5月第4次！大陸海警船闖金門海域 還首次與「這類船艇」一起航入

中國大陸海警船再闖我金門海域，引發關注，海巡署金馬澎分署表示，中午12時即偵監到中國海警及公務船聚集，並於下午3時進入水...

美艦穿台海 我國防部低調「無關520」

總統當選人賴清德五月廿日宣誓就職前，台海局勢全球關注。美軍第七艦隊發出新聞稿表示，勃克級驅逐艦海爾賽號八日通過台灣海峽。...

首次！陸海警船、公務船同闖金門禁限水域 多達12艘

5艘中國海警船今天下午和7艘公務船編隊航入金門禁限水域，這是5月第4次編隊航入，也是首次海警船跟公務船同時航入，海巡呼籲...

藍委未挺徐巧芯提案 陸海空懲罰法初審通過院版

立法院外交國防委員會今繼續審查《陸海空軍懲戒法》部分條文修正草案，針對第29條悔過教育部分，國民黨立委徐巧芯主張刪除；行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。