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觀察站／採購「彈簧刀」無人機 強化不對稱作戰
面對大陸武力威脅，蔡總統多次強調，台灣應積極提升國防自主及不對稱作戰量能，成立「無人機國家隊」，要求國防部配合編列預算，採購五款「軍用商規」無人機，總數達到三千架以上，台灣也將採購「彈簧刀」美製自殺無人機，賴政府即將上任，在國安路線「蔡規賴隨」下，將強化不對稱作戰的能力。
「彈簧刀」這類撞擊目標的攻擊型無人機，又稱為「遊彈」。比起正牌飛彈，遊彈的速度慢得多，一般輕兵器也可能將其擊落，但通常體積與噪音小，飛行高度低，未必會被提前發現。而且價錢低，可以大規模使用，以量制質。
現役的中科院產品，最大是三百公斤級的定翼無人機「銳鳶」，最早由陸軍訂購，後來使用效果不佳，轉給海軍擔任近海巡邏。最小的「紅雀」重量約兩公斤，首先由陸戰隊引進，是一架人力投擲升空的小飛機。陸軍聯兵營剛配屬的「魔羯」，採取直升機造型，重約廿五公斤。
我國外購無人機最有名者，是美國二○二○年宣布出售四架MQ-9B「海上衛士」，後來美方批准再軍援四架。MQ-9B最大起飛重量將近五噸，可在空中巡航超過四十小時，未來將由空軍偵照部隊使用。中科院也開發大小類似的「騰雲」無人機，但至今仍在研發測試階段。
上述無人機都用於偵察，至於「彈簧刀」，則是撞擊目標的攻擊型無人機。
中科院二○一九年曾展出「火紅雀」，酷似小型定翼機；二○二三年的「巡飛彈一型」，外型就變得接近彈簧刀，也與彈簧刀一樣，平時折疊裝在發射筒。
目前已量產的國造攻擊型無人機，是攻擊對方雷達站的「劍翔」，中科院於二○一七年首次展出。二○二一年立院通過兩千四百億加強海空戰力特別預算，劍翔系統量產經費占將近一百廿億元。
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