台灣欲購美製自殺無人機 美媒報導：已提購買請求 鎖定2款

美製無人機易受電戰干擾

美國媒體報導，台灣已向美國提出請求，購買自殺式無人機，可能包括彈簧刀三○○，以及更大型的彈簧刀六○○或ALTIUS─六○○。然而，彈簧刀等美製無人機在烏克蘭戰場表現欠佳，不但價格昂貴，而且易受電戰系統干擾。我國防部昨表示，國防部同步採國內自製及對美軍購途徑，籌獲符合防衛作戰需求之無人機，以加速無人機戰力建置；依華美軍售作業默契，對個別品項及進度，沒有說明。

美國「外交政策」雜誌八日報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」研究員簡以榮說，台灣有意購買美製自殺式無人機，「是美國推動不對稱戰略的一部分」。

報導說，台灣已向美國提出購買美製無人機的兩個請求。知情人士指出，台灣的第一封請求信可能有意購買空境公司（AeroVironment）的小型無人機彈簧刀三○○。第二封請求信則是要買較大型無人機，可能是空境的彈簧刀六○○或美國新創軍工企業Anduril的ALTIUS─六○○，後者可在目標上空盤旋四小時，比空境的機型更長。

台灣駐美代表處、美國國防部及Anduril對此都沒有評論，空境公司則未回覆詢問。

我官員認能擊中共軍船艦

四名知情人士指出，台灣很希望買到空境公司的兩款彈簧刀無人機。台灣官員認為，美製自殺式無人機能有效擊中穿越台海的共軍船艦或試圖在台灣登陸的戰車。

根據報導，自殺式無人機在兩伊戰爭開始使用，真正廣泛應用是二○二○年亞美尼亞和亞塞拜然的戰爭，當時亞塞拜然獲得以色列的自殺式無人機，輕易壓倒亞美尼亞。彈簧刀無人機也被烏克蘭軍隊廣泛使用，俄烏戰爭以來，已有一千一百架美製彈簧刀無人機運往烏克蘭。俄羅斯以自製的柳葉刀無人機反擊，也以伊朗的見證者無人機助攻。

烏軍：美無人機故障多

台灣雖然亟欲採購美製自殺式無人機，但美製無人機在烏克蘭戰場表現並未獲得肯定。華爾街日報上月報導，二○二二年俄烏戰爭爆發後不到一個月，美國國防部就批准空境公司供應彈簧刀三○○無人機給烏克蘭。曾在烏克蘭使用這款無人機的美國退役軍人稱，面對俄羅斯的電戰干擾系統，彈簧刀無人機最初遇到了問題。

空境公司發言人表示，俄羅斯干擾下的無人機普遍受影響，該公司的無人機已針對這些干擾進行更新。其他無人機公司主管、烏軍人員、烏克蘭政府官員和美國國防部前官員均表示，美製無人機往往價格貴、故障多、維修難。

華爾街日報說，烏軍每月要消耗大約一萬架無人機，許多美國無人機每架價格比中國大陸無人機高出數萬美元，烏克蘭負擔不起，因此烏克蘭已設法從大陸採購數萬架無人機和零部件。

除了自製無人機，「外交政策」說，大陸也已部署以色列製哈比無人機，主要用於摧毀敵人雷達。天空新聞網報導，大陸有數以萬計無人機型號，台灣有四款自製無人機。

台擬部署三千架無人機

報導提到，蔡英文總統認為台灣須部署三千架軍用無人機，政府提出總額逾三億美元的無人機合約，大約有五十個研發團隊競爭。

報導指出，台灣投資無人機產業已有成效，台灣自製無人機可擊中一百五十公里外的目標。