陸海空懲罰法初審 藍委陳永康未挺徐巧芯提案

立法院外交國防委員會今繼續審查《陸海空軍懲戒法》部分條文修正草案，針對第29條悔過教育部分，國民黨立委徐巧芯主張刪除；行政院版則保留，但強調悔過實施不得有凌虐或其他非人道待遇行為。最終投票結果，徐巧芯版僅自己支持，院版則除了在場五名綠營立委支持，國民黨籍的軍系立委陳永康也舉手，最終以院版通過。

國防部擬定的陸海空軍懲罰法修正草案，幾乎全面翻修舊法。其中第29條關於悔過（原本的禁閉）處分，增加執行期間不列入現役役期，藉此對義務役人員發揮嚇阻效果，同時也增列「悔過實施不得有凌虐或其他非人道待遇行為」文字。不過徐巧芯提案指出，即使國防部宣稱不得凌虐，但過去悔過處分在實務上，往往引發軍中霸凌、輕生事件，因此提議刪除。

參謀本部聯一（人事）次長劉沛智解釋，現行的悔過教育是悔過室一天8小時為限，最多15天，每天會排課表，除了軍法、軍紀教育外，還有基本教練、體適能課程，晚上會再排2小時的心得寫作，每晚9時實施晚點名。他並強調，義務役酒駕也不能汰除，倘若刪除悔過，「不然每個都去喝酒了」。悔過對部隊是非常好的遏止犯錯手段，相較之下，禁足、罰站都只有一點作用，以前的關禁閉大家會害怕，甚至送到蘭嶼、綠島管訓，對20、30年前的義務役是很好遏止手段。召委王定宇當場直接駁斥：「這是人生的惡夢，不是很好的遏止。」

徐巧芯表示，聽到國防部的解釋後，更加深自己的反對，擔心悔過變成霸凌，且悔過懲罰向來有限制人身自由的爭議，實際上接到很多霸凌或輕生的案例，都是體適能要求不斷跑步，或是「心得寫作」要寫些自身尊嚴受到打壓的內容。王定宇出來打圓場，表示聯一的講法不妥，「你們講愈多，反對的人愈多」。

國防部副部長徐衍璞則表示，國防部的立場是，堅持必須保留悔過處分。民進黨立委洪申翰不滿表示，沒辦法接受國防部的「嗆聲」。

此時王定宇要求表決，徐巧芯版贊成一票，反對五票；政院版六票贊成、反對兩票。陳永康舉手支持院版，馬文君未投徐巧芯版，但對院版投反對。

最終，陸海空軍懲罰法大部分條文都獲通過，只有剝奪退除給與的部分，因為仍有爭議，交付朝野協商。

陳永康否認所謂「倒戈」說法，表示自己支持軍中必須保留悔過處分，「正確的事還是要做」，徐巧芯的提案也非黨團立場。至於為何太平島之行改為18日，他仍不參加？陳永康說，依規定登島人員必須45天前提出申請送審；他未來並計畫利用休會期間，申請搭乘艦艇前往，如此更能體會第一線官兵實際面臨的生活狀況。