美艦昨通過台海 國防部：例行活動 應與520無關

美國海軍飛彈驅逐艦海爾賽號（USS Halsey DDG-97）例行通過台灣海峽，由於時間接近我方總統就職，引發外界聯想。不過國防部副部長徐衍璞上將今天在立院表示，美艦已說明是例行自由航行的一部分，應該與520時機點無關。

我方國防部也於昨天深夜23時30分表示，美艦一艘於上午7時起，由北向南駛經台灣海峽。通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。美國海軍則宣布此消息，並指出該艦是隸屬第七艦隊的勃克級驅逐艦海爾賽。美軍強調，這項航行為例行行為，台灣海峽依據國際法享有公海航行和飛越自由，不屬於任何沿岸國家領海。