美艦昨通過台海 國防部：例行活動 應與520無關
美國海軍飛彈驅逐艦海爾賽號（USS Halsey DDG-97）例行通過台灣海峽，由於時間接近我方總統就職，引發外界聯想。不過國防部副部長徐衍璞上將今天在立院表示，美艦已說明是例行自由航行的一部分，應該與520時機點無關。
我方國防部也於昨天深夜23時30分表示，美艦一艘於上午7時起，由北向南駛經台灣海峽。通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。美國海軍則宣布此消息，並指出該艦是隸屬第七艦隊的勃克級驅逐艦海爾賽。美軍強調，這項航行為例行行為，台灣海峽依據國際法享有公海航行和飛越自由，不屬於任何沿岸國家領海。
徐衍璞今天到立院外交國防委員會，列席陸海空軍懲罰法與軍事權益事件處理法的初審。他在會前表示，國軍全程掌握美艦通過台灣海峽，狀況正常，國防部對於有利於區域和平穩定的各項行動，都給予支持。記者追問，此舉是否與520我國總統就任有關？徐衍璞說，應該不是時機點的問題，美方已說明，這就是例行自由航行的一部份。
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