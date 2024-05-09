陸軍特戰部大鵬灣海上傘訓 3特戰女隊員從天而降成「嬌點」

共軍不斷擾台，國軍也持續精進作戰訓練，陸軍航特部空降訓練中心為強化特殊複雜地形及水域跳傘能力，今、明兩天上午6時在屏東大鵬灣潟湖區操練水域跳傘，20名學員今早搭乘C-130H運輸機，分三梯次自空中1250呎高度跳出，落降海上目標區後由回收艇接回，今天首度有3名女學員操練成為「嬌點」，讓軍事迷眼睛為之一亮。

陸軍航特部所屬特戰指揮部官兵通過基本傘訓外，部分專精官兵要再接受俗稱「鐵漢傘」的特種地形跳傘訓練，穿著特殊防護裝具，降落在包括高山丶叢林丶海面等複雜地形，高空排則有高空傘訓，複雜地形傘訓海上降落部分，過去在屏東縣枋山鄉加祿堂周邊海域實施，但當地海象近年變得複雜，考量官兵安全考量，改在內海、浪況較平穩的東港大鵬灣潟湖區訓練。