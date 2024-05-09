國防部：中共28機艦台海周邊活動 距鵝鑾鼻58浬
國防部今天表示，自昨天上午6時止至今天上午6時止，偵獲共機23架次、共艦5艘次，持續在台海周邊活動；其中8共機逾越海峽中線進入西南及東部空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午8時0分至下午5時29分，在台灣海峽空域偵獲主、輔戰機及無人機計19架次，其中4架次共機逾越中線，部分共機距離鵝鑾鼻約117浬。
國軍另於昨天上午9時4分至晚間7時26分，於台灣西南空域偵獲輔戰機及無人機計3架次，部分共機距離鵝鑾鼻約58浬。
國軍於昨天下午3時29分至下午5時28分，於台灣東部空域偵獲直升機1架次，距離鵝鑾鼻約86浬。
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