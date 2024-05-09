國防部：中共28機艦台海周邊活動 距鵝鑾鼻58浬

準總統賴清德即將上任，首位總統侍衛長，內定由現任陸軍副參謀長邵智君少將擔任，並晉任中將。到底總統府侍衛長的角色是什麼？是否必須武藝、槍法都高人一等，才能勝任「御前侍衛總管」職務？ 而將領接受任命侍衛長，代表軍方推薦人選，總統也願意接受，有些人從此飛黃騰達，出將入相；但也有人因為過失黯然下台，甚至捲入貪瀆案件鋃鐺入獄，聲名掃地。這些人的名單，資深記者程嘉文為您整理好了。

2024-05-09 07:30