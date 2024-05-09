影／國軍特種地形海上跳傘訓練 女兵成亮點

陸軍航特部空訓中心為了因應各式作戰任務，適應各種地形的跳傘能力，今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，以驗證訓員水域跳傘技巧與緊急應處能力，特別的是參加本次傘訓的20位學員中，其中有3名女士兵也加入這次特種跳傘訓練，展現巾幗不讓鬚眉的女力，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務，寧靜的清晨時分天空出現朵朵傘花十分吸睛，也吸引早起運動的民眾駐足觀看。

軍方表示，參訓官兵均需先通過五次基礎傘訓，同時完成泳訓、水上方位判定訓練及評鑑，熟稔各項傘具操作技能，才能參與特種跳傘訓練，以驗證特戰部隊能克服各種困難地形安全著陸，確保作戰任務達成。據了解，本次參訓官兵共計20名，區分3波次使用T-10B傘具操傘，由空軍C-130H運輸機搭載訓員從1250呎高空跳出後，直接連傘具沒入水中，不但要磨練官兵入水傘具解脫及防止傘衣覆蓋處置能力，還要克服落水後的恐懼與相關應變，學員安全降落在水面後，由回收艇將人員接回陸岸，順利完成首次的海跳訓練。也展現平時勤訓精練成果。