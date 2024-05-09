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影／國軍特種地形海上跳傘訓練 女兵成亮點

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，以驗證訓員水域跳傘技巧與緊急應處能力，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務，上岸後可見學員們全身溼透。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，以驗證訓員水域跳傘技巧與緊急應處能力，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務，上岸後可見學員們全身溼透。記者劉學聖／攝影

陸軍航特部空訓中心為了因應各式作戰任務，適應各種地形的跳傘能力，今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，以驗證訓員水域跳傘技巧與緊急應處能力，特別的是參加本次傘訓的20位學員中，其中有3名女士兵也加入這次特種跳傘訓練，展現巾幗不讓鬚眉的女力，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務，寧靜的清晨時分天空出現朵朵傘花十分吸睛，也吸引早起運動的民眾駐足觀看。

軍方表示，參訓官兵均需先通過五次基礎傘訓，同時完成泳訓、水上方位判定訓練及評鑑，熟稔各項傘具操作技能，才能參與特種跳傘訓練，以驗證特戰部隊能克服各種困難地形安全著陸，確保作戰任務達成。據了解，本次參訓官兵共計20名，區分3波次使用T-10B傘具操傘，由空軍C-130H運輸機搭載訓員從1250呎高空跳出後，直接連傘具沒入水中，不但要磨練官兵入水傘具解脫及防止傘衣覆蓋處置能力，還要克服落水後的恐懼與相關應變，學員安全降落在水面後，由回收艇將人員接回陸岸，順利完成首次的海跳訓練。也展現平時勤訓精練成果。

這群跳傘菁英中有三名身材特別嬌小的女兵，也跟著高頭馬大的男學員一起進行海上跳傘訓練，她們上岸後還要扛著溼透的沉重裝備到岸上集合，與男學員相比體力上毫不遜色，也展現不凡的女力。

陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，以驗證訓員水域跳傘技巧與緊急應處能力，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，以驗證訓員水域跳傘技巧與緊急應處能力，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，以驗證訓員水域跳傘技巧與緊急應處能力，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，以驗證訓員水域跳傘技巧與緊急應處能力，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，其中有名女兵跟著男學員中一起扛著沉重裝備上岸，展現不凡的女力。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，其中有名女兵跟著男學員中一起扛著沉重裝備上岸，展現不凡的女力。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，其中有名女兵（右）跟著男學員中一起扛著沉重裝備上岸，展現不凡的女力。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，其中有名女兵（右）跟著男學員中一起扛著沉重裝備上岸，展現不凡的女力。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，以驗證訓員水域跳傘技巧與緊急應處能力，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，以驗證訓員水域跳傘技巧與緊急應處能力，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，以驗證訓員水域跳傘技巧與緊急應處能力，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，以驗證訓員水域跳傘技巧與緊急應處能力，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，以驗證訓員水域跳傘技巧與緊急應處能力，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，以驗證訓員水域跳傘技巧與緊急應處能力，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，以驗證訓員水域跳傘技巧與緊急應處能力，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務，上岸後可見學員們全身溼透。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，以驗證訓員水域跳傘技巧與緊急應處能力，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務，上岸後可見學員們全身溼透。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，以驗證訓員水域跳傘技巧與緊急應處能力，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，以驗證訓員水域跳傘技巧與緊急應處能力，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，其中有名女兵（右）跟著男學員中一起搭乘橡皮筏上岸，展現不凡的女力。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，其中有名女兵（右）跟著男學員中一起搭乘橡皮筏上岸，展現不凡的女力。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，以驗證訓員水域跳傘技巧與緊急應處能力，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，以驗證訓員水域跳傘技巧與緊急應處能力，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，以驗證訓員水域跳傘技巧與緊急應處能力，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，以驗證訓員水域跳傘技巧與緊急應處能力，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，其中有名女兵跟著男學員中一起扛著沉重裝備上岸，展現不凡的女力。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，其中有名女兵跟著男學員中一起扛著沉重裝備上岸，展現不凡的女力。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，以驗證訓員水域跳傘技巧與緊急應處能力，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，以驗證訓員水域跳傘技巧與緊急應處能力，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，其中有名女兵在眾多男學員中特別顯眼，展現不凡的女力。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，其中有名女兵在眾多男學員中特別顯眼，展現不凡的女力。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，以驗證訓員水域跳傘技巧與緊急應處能力，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，以驗證訓員水域跳傘技巧與緊急應處能力，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務。記者劉學聖／攝影
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陸軍航特部空訓中心今天清晨選在屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，以驗證訓員水域跳傘技巧與緊急應處能力，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務。記者劉學聖／攝影
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