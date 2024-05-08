空軍：中科院無人機防禦系統 經實測達到功能

立法院外交及國防委員會今天處理國防部等部會主管預算凍結案，國民黨立委對無人機反制系統的預算解凍有疑義。空軍參謀長曹進平中將指出，中科院研製固定式無人機防禦系統，去年底在佳山基地實測，達到所需效果與功能。

立法院外交及國防委員會今天處理院會交付113年度中央政府總預算決議，國防部、外交部、國安局、僑委會、退輔會主管預算凍結案等案，其中國安局、僑委會、退輔會的預算凍結案全數獲得解凍，但仍有國防部11案、外交部1案為凍結預算。

國民黨立委馬文君質詢，要求軍方確切說明無人機防禦系統執行狀況。

三軍無人機防禦系統由空軍統籌建案，空軍參謀長曹進平中將說明，無人機聲音很小、可視度很低，以無人機防禦來說，最困難是偵測、目獲、鎖定，然後才能攻擊與干擾，因此前面的階段最困難。

曹進平表示，軍方委託中科院規劃的固定式無人機防禦系統，除干擾槍外，以機場所使用的防禦系統為例，有4套預警雷達、2套被動偵測系統，還有2套光電目獲系統，整個系統由操控台整合，指揮固定式干擾裝置；108年建案時，市面上都是個別產品，沒有完備整合功能，中科院研製的第1套系統去年底在佳山基地實測，都能夠達到所需規範效果跟功能。

國民黨立委徐巧芯反對相關預算案解凍，她指出，預算凍結案是上一屆立委提出，國防部也知道是由這屆新立委來審查解凍，如果國防部覺得解凍預算很重要，沒有解凍會造成問題的話，就應該事先向本屆立委說明。

在朝野立委未能達成共識下，會議主席、民進黨外交及國防委員會召委王定宇裁示，陸、海、空軍與購置無人機、無人機反制系統相關預算案持續凍結，待相關單位說明後解凍。