快訊

家屬錯愕…太魯閣號事故地又發現11罹難者骸骨 台鐵回應了

國家警報響了！1縣市迎大雷雨 慎防山區暴雨、雷擊

賴清德任命 劉孟奇出任考選部長、施能傑接銓敘部長

空軍：中科院無人機防禦系統 經實測達到功能

中央社／ 台北8日電

立法院外交及國防委員會今天處理國防部等部會主管預算凍結案，國民黨立委對無人機反制系統的預算解凍有疑義。空軍參謀長曹進平中將指出，中科院研製固定式無人機防禦系統，去年底在佳山基地實測，達到所需效果與功能。

立法院外交及國防委員會今天處理院會交付113年度中央政府總預算決議，國防部、外交部、國安局、僑委會、退輔會主管預算凍結案等案，其中國安局、僑委會、退輔會的預算凍結案全數獲得解凍，但仍有國防部11案、外交部1案為凍結預算。

國民黨立委馬文君質詢，要求軍方確切說明無人機防禦系統執行狀況。

三軍無人機防禦系統由空軍統籌建案，空軍參謀長曹進平中將說明，無人機聲音很小、可視度很低，以無人機防禦來說，最困難是偵測、目獲、鎖定，然後才能攻擊與干擾，因此前面的階段最困難。

曹進平表示，軍方委託中科院規劃的固定式無人機防禦系統，除干擾槍外，以機場所使用的防禦系統為例，有4套預警雷達、2套被動偵測系統，還有2套光電目獲系統，整個系統由操控台整合，指揮固定式干擾裝置；108年建案時，市面上都是個別產品，沒有完備整合功能，中科院研製的第1套系統去年底在佳山基地實測，都能夠達到所需規範效果跟功能。

國民黨立委徐巧芯反對相關預算案解凍，她指出，預算凍結案是上一屆立委提出，國防部也知道是由這屆新立委來審查解凍，如果國防部覺得解凍預算很重要，沒有解凍會造成問題的話，就應該事先向本屆立委說明。

在朝野立委未能達成共識下，會議主席、民進黨外交及國防委員會召委王定宇裁示，陸、海、空軍與購置無人機、無人機反制系統相關預算案持續凍結，待相關單位說明後解凍。

中科院 國安局 國防部 無人機 空軍

延伸閱讀

起飛不久就墜毀…新加坡空軍F-16遇「突發問題」 飛官緊急彈射逃生

雷虎科技公告 樣機完成國防部微型無人機全部52項測試

中市府無人機是大陸產品？ 交通局：廠商確認美國製

美空軍測試F-16戰機AI自駕！空軍部長試飛完笑著這樣說

相關新聞

邱國正談520：全面作好戰備 國防政策應不會轉變太大

美軍前印太司令阿基里諾日前表示，中共在520前後可能對台灣及金馬地區發動侵擾。國防部長邱國正今在答覆媒體提問時表示不願臆...

立委考察太平島增加區域風險？邱國正：不作臆測

立委赴太平島考察活動，時間由原訂5月16日改至18日。國防部長邱國正今天表示，國軍在本案中的角色，就是負責將人員安全地送...

部隊鍋 EP166｜從前海龍蛙兵拍成人片來看軍人兼差底線在哪 退伍能找什麼出路？

日前陸軍兩棲偵察營王姓士官在營外自拍不雅影片上傳營利，遭陸軍司令部汰除處分。但隨即循「內內」模式，以「前海龍蛙兵」加入國內成人直播平台引發軒然大波。除陸軍司令部發新聞稿回應外界不宜再以「海龍蛙兵」、「輔導長」等軍隊專有名詞，作為商業行銷手段，造成民眾錯誤認知。更讓老海龍學長們群聚NCC前抗議。

陸軍訓練爆裂物器材爆炸中士受傷 軍方：手部撕裂傷無大礙

陸軍北測中心昨午發生一起爆炸意外，一名10軍團工兵中士在教準部北測中心實施訓練自製火藥製作時，現場火藥突爆炸，造成該名中...

陸軍北測中心傳官兵炸傷 國防部：無大礙

媒體報導，位於新竹湖口的陸軍教準部北部測考中心，發生火藥爆炸傷人事件：7日下午一名十軍團進訓的工兵中士，在實施自製火藥製...

【專家之眼】陸軍士督長被換 是精進士官制度失敗替罪羊

蔡政府任內諸多軍事訊息，包括提高國防經費、大買武器、兵役延長、潛艦國造、時不時洩出的小規模台美軍隊交流，乃至於最近部分美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。