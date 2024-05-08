邱國正談520：全面作好戰備 國防政策應不會轉變太大
美軍前印太司令阿基里諾日前表示，中共在520前後可能對台灣及金馬地區發動侵擾。國防部長邱國正今在答覆媒體提問時表示不願臆測，僅說敵人的動態取決於對方自己，我方無法完全得知對方的考量，但國軍的防備就是嚴密監控狀況，及早應處，也只能這樣子。
邱國正今天下午到立院，列席外交國防委員會審查修正「陸海空軍懲罰法」與新訂「軍人權益事件處理法」之草案審查。
針對阿基里諾所說的520前後中共恐對台灣及金馬地區發動侵擾。邱國政說，國防部對此不臆測，也不評論他人的臆測，但國軍戰備應處就是著眼於此，就是讓類似事情不要發生，敵情掌握是基本的工作。敵人會採什麼動態，取決於對方自己，任何國家做任何動態，都會經過全盤考量。我方無法完全得知對方的考量，但國軍的防備就是嚴密監控、了解狀況，並且及早應處，也只能這樣子。
今天上午，國防部副部長柏鴻輝在立院也被問到同樣問題。柏鴻輝表示，國軍「不懼戰、不求戰」，掌握所有聯合情監偵訊息，秉持戰備要求嚴密監控，並與理念相同國家共同呼籲，中共應維持地區的和平與穩定。
記者也問，與未來部長顧立雄的交接狀況如何？未來國防部政策會不會有大變化？邱國正說，平常就有工作接觸，一切按正當程序來作。邱國正也說，國防政策有延續性，因此不認為新部長上台，就會有很大的變化。他表示，過去也都是一代一代接下來，這種基本涵養與認知，相信大家應該都具備。
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