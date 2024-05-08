立委考察太平島增加區域風險？邱國正：不作臆測
立委赴太平島考察活動，時間由原訂5月16日改至18日。國防部長邱國正今天表示，國軍在本案中的角色，就是負責將人員安全地送往與送回；至於相關的區域局勢等背景狀況，都已向立委說明。
立法院外交國防委員會下午審查陸海空軍懲罰法修正草案，以及軍人權益事件處理法草案。委員會開會前，媒體提問有關立委考察太平島活動，是否影響區域情勢的複雜，邱國正說，對於太平島目前的兵力配比，外界都很清楚。國防部在這件事的角色是運輸，就是安全地把人運去運回。
邱國正表示，目前南海確實有美國印太司令部主導的「肩並肩」演習，有十多個國家參與；中共南部戰區也會進行遠海長航；美方也有航空母艦在當地。我方前往考察，是否增加複雜，國防部不做臆測，但會和立委清楚說明，目前的狀區域況，看他們做決定。
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