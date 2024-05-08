邱國正：國軍罰款懲罰必須編組專家共同決定

陸海空軍懲罰法修正草案增訂罰款懲罰，外界憂主官濫權。國防部長邱國正今天表示，罰款懲罰並非部隊主官說了算，必須編組外部專家學者共同決定，更為周延慎重，不讓過去主官一人說了算的問題重複發生。

立法院外交及國防委員會、司法及法制委員會今天聯席審查「陸海空軍懲罰法修正草案（簡稱懲罰法）」及「軍人權益事件處理法草案」。

懲罰法修正草案參酌公務員懲戒法增訂罰款懲罰，金額新台幣5000元以上、100萬元以下，長年致力軍中人權推動、人稱「黃媽媽」的陳碧娥質疑，若部隊主官偏頗或專業素質不足，易導致錯誤的主官裁量權，並挾怨報復、推卸責任。

邱國正會前接受媒體訪問指出，此次修法原因是讓外界知道懲處會編組並經過評斷，絕非一言堂，更不是主官單獨說了算，因為過去軍中很多問題的發生，都是主官一人決定而未經討論。

邱國正強調，此次修法目的就是編組包括法律等外部專家學者，共同研擬如何懲處犯錯官兵，同時更周延及慎重，不讓過往問題重複發生。

有關立法院外交及國防委員會召委馬文君原訂16日帶隊前往太平島考察，但考量議案處理決定延期。邱國正表示，國防部負責的工作就是把人員安全運過去、運回來，不會去臆測複雜性，但會向立委說明太平島周邊狀況，由他們決定是否前往。

邱國正說明，目前太平島周邊情勢，包括美菲肩並肩演習、解放軍南部戰區遠海長航部隊，以及美軍航空母艦都在鄰近區域活動。

至於520前後中共擾台情形是否加劇，邱國正強調，國軍戰備訓練的目的就是不讓這些情況發生，但敵人動態取決於他們，國軍無法完全得知，國軍就是嚴密監控，了解狀況並儘早應處。