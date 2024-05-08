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中共520前後侵擾？國防部：國軍秉持戰備嚴密監控

中央社／ 台北8日電

前任美軍印太司令阿基里諾日前談及中國在520前後對台灣及金馬地區可能的侵擾行為。國防部副部長柏鴻輝今天說，國軍掌握所有聯合情監偵訊息，秉持戰備要求嚴密監控，並與理念相同國家共同呼籲中共維持地區的和平與穩定。

立法院外交及國防委員會今天處理院會交付113年度中央政府總預算決議，國防部、外交部、國安局、僑委會、退輔會主管預算凍結案等案，柏鴻輝列席備詢。

剛卸下美軍印太司令部司令一職的阿基里諾（JohnAquilino）上週接受美國媒體訪問時，被問及台灣總統當選人賴清德將於本月就職。阿基里諾說，美國對台政策並未改變，美國支持和平解決爭議，讓兩岸人民都不受脅迫，但現況並非如此，「海上、空中、網路和資訊等領域的挑釁行為與日俱增」，而且不只針對台灣本島，還有馬祖、金門等地。

柏鴻輝會前回應媒體記者相關提問時表示，國際媒體報導或是評論，對台海安全都非常重視，中共在台海周邊活動，不只是針對台海，甚至針對印太所有地區，破壞區域和平穩定，這是全球所關切的。

他指出，至於520前後中共是否有進一步舉動，所有聯合情監偵資訊國軍都會掌握，國軍在520前後也會秉持戰備要求，嚴密關切中共影響地區性和平穩定的行為，並與理念相同國家共同呼籲中共，維持地區和平與穩定。

有關中共在2027年恐怕將具備犯台能力，柏鴻輝表示，國軍任務就是確保中華民國領土、領空、領海安全，24小時擔負戰備，從未鬆懈，無論外界對中共在2027年或2035年犯台等分析，國軍就是永遠準備好。

柏鴻輝強調，國軍「不懼戰、不求戰」，希望國軍成為有助地區安全的角色，也希望所有理念相近國家能維持此區域和平與穩定。

中共 國軍 美國

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