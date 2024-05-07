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520就職典禮國旗機隊展演 海軍反潛直升機首次入列

中央社／ 桃園7日電

520總統副總統就職典禮國軍將派出直升機組成巨幅國旗機隊展演，除由CH-47SD契努克直升機擔綱吊掛國旗領隊，還包括UH-60M黑鷹、AH-64E阿帕契、AH-1W超級眼鏡蛇等型直升機，海軍S-70C反潛直升機首次入列國旗機隊展演。

第16任總統副總統就職典禮籌備會今天邀請媒體赴陸軍航空第601旅採訪「520就職典禮國旗機隊第一次全兵力組合訓練」，此次國旗機隊由陸軍、海軍旋翼機組成，海軍S-70C反潛直升機首度加入國旗機隊陣容。

國旗機隊包括國旗梯隊與旋翼機梯隊，國旗梯隊由吊掛巨幅國旗的1架CH-47SD契努克運輸直升機與2架擔任護衛機的UH-60M黑鷹直升機所組成，這3機編隊將會飛行在最前方，520當天飛越通過總統府上方。

旋翼機梯隊依序還包括：3架AH-64E阿帕契攻擊直升機、3架AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、3架S-70C反潛直升機各自組成的基本隊型，在國旗梯隊後方飛越主席台。

陸軍航特部飛行訓練指揮部空運作戰隊上校隊長徐良君受訪指出，此次CH-47SD等型機所組成的展演機隊，將於520就職典禮飛越總統府前方，展現壯盛軍容，此次任務與過往國慶展演僅由CH-47SD吊掛巨幅國旗飛行不同，由各型機編隊飛越總統府。

徐良君說明吊掛巨幅國旗作業的重點有二，第1是地面作業組人員將國旗吊掛在直升機的組合訓練，第2為國旗梯隊與旋翼機梯隊結合的部分。

徐良君指出，此次吊掛的國旗由軍備局209廠製造，沿用先前國慶展演的國旗，在訓練過程中不斷對地面作業組人員實施訓練，提升熟稔程度，並與機組人員默契配合，在吊掛過程中，因為直升機上方風壓大，因此地面人員在吊掛時也要兼顧自身安全。

徐良君表示，這次國旗吊掛採環形環繞方式，以接近飛機的模式實施吊掛，縮短人員在脫離時的距離，以利國旗能夠順利吊掛，也會保護人員安全。

海軍S-70C反潛直升機首次加入展演機隊，負責旋翼機梯隊總規劃的陸軍601旅黃彥樺中校受訪表示，海軍S-70C飛行員在3週前就已進駐龍潭，與陸航直升機進行前置訓練，包含學科、模擬機、集合，以及小組訓練，S-70C反潛直升機在訓練過程中，與陸航直升機配合良好。

國旗 眼鏡蛇 黑鷹直升機

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