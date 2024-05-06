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出席國際論壇 蕭美琴：台灣不僅可以幫忙 也可以領導

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
副總統當選人蕭美琴今天出席亞太堅韌研究基金會第二屆國際論壇「開創新局 乘風馭浪」，並向現場來賓揮手致意。記者胡經周／攝影
副總統當選人蕭美琴今天出席亞太堅韌研究基金會第二屆國際論壇「開創新局 乘風馭浪」，並向現場來賓揮手致意。記者胡經周／攝影

副總統當選人蕭美琴今天出席亞太堅韌研究基金會第二屆國際論壇「開創新局 乘風馭浪」，在閉幕演講時表示，「台灣不僅可以幫忙，也可以領導」，台灣社會為了克服重重難關，建立了獨特的韌性和力量，讓台灣成為國際舞台上進步的燈塔。

蕭美琴指出，台灣除了常遭受土石流、颱風、乾旱、地震的侵襲、經歷全世界最長的戒嚴、如今更受錯假訊息、網路戰攻擊與軍事騷擾，但這也成為台灣成功範本的基礎，展現出經濟、社會以及國防韌性；挺過天然災害以及外交孤立、地緣政治打壓。

【中央社／台北6日電】

副總統當選人蕭美琴今天表示，台灣的領導力對世界至關重要，因為台灣是韌性之島，且在克服困難和挑戰的過程中，形成獨特的特色和優勢，使台灣成為全球進步的燈塔，且在進步的過程中，台灣的成功和繁榮與全球利益緊密結合。

亞太堅韌研究基金會今天在台北文創舉行第二屆國際論壇，蕭美琴應邀進行閉幕主題演講，題目為「領航亞太，台灣準備好了嗎？」，全程以英文進行演講。

蕭美琴指出，台灣人透過自己的努力，建立了一個有韌性的台灣，相信台灣值得國際支持，而台灣的成功對世界也至關重要。

蕭美琴說，「台灣不僅能幫忙，台灣更能領導」，而且台灣的領導力對世界很重要，首先台灣是一座韌性之島，其次是台灣在克服困難和挑戰的過程中，形成了獨特的特色和優勢，使台灣成為全球進步的燈塔，第三是透過這樣的進步，使台灣的成功和繁榮與全球利益緊密結合。

蕭美琴表示，總統蔡英文於2022年的國慶演說，承諾將台灣打造為堅韌之島，近兩年在各政府部會與社會的共同努力下，台灣的民主、經濟與國防韌性都取得成果。

蕭美琴提到，儘管困難重重、「巨鄰」在旁，面對外交孤立、有限的自然資源、地緣政治壓力，但是台灣靠著決心和毅力登上了世界舞台，開闢了一條通往全球領導地位的道路。

蕭美琴表示，台灣在亞太地區的領導地位可以在許多領域中凸顯，民主轉型獲得認可，在基本人權、言論自由與媒體自由都在區域內名列前茅；而台灣也成為越來越多需要自由政治環境的NGO、智庫和媒體組織的據點，台灣的民主將繼續穩步前進，決心不再回到獨裁統治。

蕭美琴說，台灣過去曾是低成本與大量生產的代名詞，但已經重塑為高科技創新和研發的熱點，雖然國際媒體聚焦在高科技產業，但台灣強項是靈活和創新的中小企業，加上政府的投資和對教育重視，台灣成為吸引國際人才以及重視自由與創新土壤的創業家。

蕭美琴說，台灣的韌性和適應力的故事，為國家提供了靈感，台灣模式的核心是來自於逆境下的韌性，而這種韌性是來自「巨大鄰國」陰影所塑造的，讓台灣在國際政治中繼續向前，並在全球經濟超前布署，在面對不確定時進行創新，並使台灣看到了人力資本、投入教育的重要性，並促進社會融合的重要性，使台灣成為公平與融合的社會，總統當選人賴清德和她將會發揮這些價值，與理念相近的國家持續合作，建立更牢固的夥伴關係。

亞太堅韌研究基金會今天舉辦「開創新局 乘風馭浪」國際論壇，邀請川普時期駐歐大使吉爾默（James S. Gilmore）發表開幕致詞。記者胡經周／攝影
亞太堅韌研究基金會今天舉辦「開創新局 乘風馭浪」國際論壇，邀請川普時期駐歐大使吉爾默（James S. Gilmore）發表開幕致詞。記者胡經周／攝影
副總統當選人蕭美琴（中）今天出席亞太堅韌研究基金會第二屆國際論壇「開創新局 乘風馭浪」，並與川普時期駐歐大使吉爾默（James S. Gilmore，右二）交換意見。記者胡經周／攝影
副總統當選人蕭美琴（中）今天出席亞太堅韌研究基金會第二屆國際論壇「開創新局 乘風馭浪」，並與川普時期駐歐大使吉爾默（James S. Gilmore，右二）交換意見。記者胡經周／攝影
副總統當選人蕭美琴今天出席亞太堅韌研究基金會第二屆國際論壇「開創新局 乘風馭浪」並發表閉幕演講。記者胡經周／攝影
副總統當選人蕭美琴今天出席亞太堅韌研究基金會第二屆國際論壇「開創新局 乘風馭浪」並發表閉幕演講。記者胡經周／攝影
副總統當選人蕭美琴（中）今天出席亞太堅韌研究基金會第二屆國際論壇「開創新局 乘風馭浪」，並與川普時期駐歐大使吉爾默（James S. Gilmore，右二）、亞太堅韌研究基金會董事長林夏如（左二）、宏碁集團創辦人施振榮（左一）等合影。記者胡經周／攝影
副總統當選人蕭美琴（中）今天出席亞太堅韌研究基金會第二屆國際論壇「開創新局 乘風馭浪」，並與川普時期駐歐大使吉爾默（James S. Gilmore，右二）、亞太堅韌研究基金會董事長林夏如（左二）、宏碁集團創辦人施振榮（左一）等合影。記者胡經周／攝影

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